2 étudiants algériens primés au concours international d’Art urbain à Paris

De plus en plus, les Algériens réussissent à inscrire leurs noms sur la scène internationale. En plus des nominations des chercheurs algériens dans des postes prestigieux, les étudiants remportent, quant à eux, des concours internationaux dans différents domaines.

En parlant d’événements internationaux, la capitale française, Paris, a récemment accueilli le concours international d’Art Urbain. Cette compétition convie les enseignants et les étudiants appartenant à diverses écoles et disciplines pour étudier et comparer entre l’état existant et projeté. Et ce, en traduisant cette comparaison en création.

Cette année, le Conseil d’administration d’Art Urbain a choisi le thème de la transition écologique et l’amélioration du cadre de vie des villes, des bourgs et des villages.

Deux étudiants algériens remportent le 3e prix du concours international d’Art Urbain en France

Ce concours est une occasion pour les étudiants internationaux, venant de nombreux pays dans le monde, de faire preuve de créativité en proposant des créations qui répondent aux exigences du jury. L’Algérie a été représentée par deux étudiants, de l’École polytechnique d’architecture et d’Urbanisme.

En effet, il s’agit notamment de Bouchebbat Hala et Djebli Sami, encadrés par Athanena Khaled et Benattallah Afifa, qui ont proposé, dans le cadre de ce concours, le projet de création d’un espace d’union entre une ville et sa dalle. Ce concept a été adapté à l’un des quartiers de la capitale Alger.

Grâce à ce projet, Bouchebbat Hala et Djebli Sami ont réussi à décrocher le 3e prix du concours international d’Art Urbain. Notamment, la mention qualité architecturale. Pour rappel, le premier prix de ce concours a été remporté par les étudiants de l’université de Laval au Canada, tandis que la mention respect de l’environnement et le prix internet du public ont été remportés par les étudiants de l’école africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme au Togo.

Par ailleurs, pour récompenser ces lauréats, les organisateurs de ce concours international d’Art urbains ont annoncé une remise des prix, programmée pour le 10 juillet 2023.

