Il avait refait sa vie depuis 23 ans en Irlande, un Algérien jugé pour terrorisme à Paris

Un Algérien a été rejugé, vendredi 2 juin dernier, à Paris, après 23 ans de sa condamnation en son absence, pour des faits remontant à la décennie noire en Algérie. Le père de famille âgé de 55 ans, qui a refait sa vie, depuis tout ce temps, a été retrouvé en Irlande.

Abderrahmane Y., de son vrai nom Youcef M. avait été condamné, en 2001, par le tribunal de Paris, à une peine de six ans de prison. Et ce, pour association de malfaiteurs terroristes. En effet, Youcef M. a été accusé d’appartenance au groupe « Takfir wal-Hijra », du GIA.

Un Algérien rejugé pour des faits de terrorisme par le tribunal de Paris

Accusé d’avoir exercé comme faussaire et voleur dans l’antenne marseillaise de ce groupe, il a été arrêté, la première fois, en 1997. Faute de preuves, il a été libéré, avant de fuir aux Pays-bas, où il a poursuivi ses activités depuis la cellule néerlandaise de ce groupe terroriste.

Les années 2000, Youcef décide de s’installer en Irlande et de se donner un nouveau départ. Et pourtant, en 2001, il a été condamné par défaut, à six ans de prison ferme, par le tribunal correctionnel de Paris. En septembre 2021, par la police irlandaise suite à un mandat d’arrêt européen. Et a été remis à la justice française, en février 2023.

Lors de son procès, ce père de quatre enfants, âgé aujourd’hui de 55 ans, a tout nié, de sa vraie identité, jusqu’aux accusations qui ont été prononcées à son égard.

Cinq ans de prison pour un Algérien jugé pour terrorisme

Dans ce dossier, la justice n’a pas grand-chose à dire sur ce suspect. En effet, les charges reposent sur quelques procès-verbaux effectués par le DST. Qui le montre en compagnie des membres du groupe terroriste « Takfir wal-Hijra ». Mais aussi sur les propos tenus par ces membres qui l’ont impliqués dans leurs opérations.

Face à ces accusations, Youcef M. affirme que « tout est faux… je ne suis pas un terroriste », « vous n’allez qu’à voir comment j’ai élevé ma famille ». Malgré ce, Youcef a quand même avoué avoir commis quelques vols pour survivre à Marseille. Quant à ses fréquentations, il assure n’avoir pas été au courant de l’engagement, dans un groupe terroriste, des personnes en question. De son côté, son avocat a plaidé pour la relaxe.

Présent lors de ce procès qui a duré deux jours, le ministère public a demandé cinq ans de prison ferme contre Youcef M. Un jugement qui a été confirmé par le tribunal correctionnel de Paris qui a aussi prononcé la même peine.

