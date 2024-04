Prévisions Météo Algérie du jeudi 25 avril : fin de semaine ensoleillée en perspective !

Alors que nous approchons de la fin de semaine, un répit semble se profiler après les récentes intempéries, mais la météo prévoit déjà un retour possible des averses dès dimanche. Pour mieux anticiper votre journée et planifier vos activités du week-end, plongeons dans les prévisions météorologiques pour ce jeudi 25 avril 2024.

Selon les données météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel partiellement dégagé à voilé prévaudra au niveau des régions Ouest et Centre-Ouest du pays. En revanche, sur les hauts plateaux, des nuages persistants apporteront quelques averses de pluies orageuses, qui devraient progressivement s’amenuiser au fil de la nuit. Dans les régions Centre-Est et Est, le ciel sera plutôt dégagé en début de journée, mais deviendra de plus en plus voilé et nuageux en soirée.

Côté thermomètre, les températures varieront selon les régions ! Elles oscilleront entre 20 °C et 26 °C sur les régions côtières et entre 19 °C et 28 °C sur les régions intérieures. Toutefois, il est important de consulter les mises à jour météorologiques locales et d’adopter vos plans en conséquence pour profiter au mieux de cette journée.

La météo en Algérie ce 25 avril : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Pour ce jeudi 25 avril, les prévisions météorologiques s’annoncent relativement clémentes dans les régions sahariennes, avec un ciel généralement dégagé à partiellement voilé. Cependant, des nuances sont à prévoir, car l’Office National de la Météorologie (ONM) signale quelques passages nuageux sur le Nord Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis. Ces nuages pourraient entraîner de faibles précipitations, principalement sur le Nord Bécharois et le Nord Sahara.

Quant aux températures maximales attendues pour la journée, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 24 °C et 41 °C, d’après les prévisions de Météo Algérie. Il faut donc prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre la chaleur, en particulier lors des heures les plus chaudes de la journée.