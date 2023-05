Coupe de la CAF 2023 : l’USMA bat les Young Africans et se rapproche du titre

L’USM Alger a réussi cette après-midi à décrocher une victoire importante face aux Young Africans pour le compte de la finale aller de la coupe de la confédération africaine de football.

La mission ne semblait pas être facile face aux vainqueurs du championnat tanzanien, qui ont réalisé un brillant parcours en coupe de la CAF. En pleine saison des fortes chaleurs, les usmistes ont réussi à prendre un avantage considérable.

Les hommes de Benchikha ont réussi à ouvrir le score en première mi-temps grâce à leur avant-centre Mahious. L’équipe tanzanienne a réagi tardivement en inscrivant le but de l’égalisation à la 82ème minute. 2 minutes plus tard, c’est le numéro 8 de l’USMA Mirili, qui est venu offrir la victoire aux siens.

Cette victoire avantage fortement l’équipe algéroise avant le match retour de la finale de cette coupe de la CAF. Le match se jouera le 03 juin prochain au stade du 05 juillet 1962. Les rouges et noirs visent à remporter le premier trophée africain de l’histoire du club.

En 1999, ils ont réussi à se hisser en quarts de finale de cette même coupe, mais ont malheureusement été éliminés par le club tunisien Marsa. En 2005, ils ont de nouveau atteint les quarts de finale avant d’être éliminés. Enfin, en 2017, ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale, mais ont été éliminés par le club égyptien Al-Masry.

