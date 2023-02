CHAN 2022 : abattu, Mahious revient sur son tir au but raté

L’attaquant de la sélection nationale A’, Aïmen Mahious, fait l’objet des critiques en raison de la façon par laquelle il a exécuté le tir au but lors de la finale face au Sénégal. A l’issu du match, le meilleur buteur du CHAN-2022 a eu la chance pour se défendre, tout en s’excusant auprès des supporters algériens.

C’est un Mahious complètement abattu qui s’est tout de même présenté aux journalistes en zone mixte. Son tir au but raté face au gardien sénégalais Pep Sy lors du cinquième essai des Verts lors de la fatidique séance des tirs au but va certainement le hanter pendant de longues nuits.

« Je suis satisfait de mon parcours. Je n’ai ménagé aucun effort depuis le début du tournoi. Je n’ai jamais triché. Concernant le tir au but raté, c’est ma façon d’exécuter un pénalty, même avec l’USMA. Le gardien de but adverse n’a pas bougé lorsque j’allais tirer. La chance lui a sourit puisqu’il a réussi à capturer la balle. C’est, d’ailleurs, le premier pénalty que je rate dans ma carrière ». A-t-il déclaré.

« On a affronté une très bonne équipe du Sénégal. On demande pardon aux supporters algériens qui sont venus en masse pour nous soutenir. On leur promet de se racheter lors des prochaines échéances ». A-t-il ajouté.

Il est à noter qu’Aïmen Mahious a été sacré meilleur buteur du tournoi avec 5 buts. Il a reçu le soulier d’or à l’issue de la finale face au Sénégal.

Abdellaoui défend son coéquipier

Le capitaine de la sélection nationale A’, Ayoub Abdellaoui, a défendu son coéquipier Aïmen Mahious. « Il a raté son tir au but, ce n’est pas la fin du monde. Cela peut arriver à n’importe quel joueur au monde. Je suis fier de tous mes coéquipiers ». Dira-t-il, lors de la zone mixte.

Le défenseur du MC Alger se dit déçu d’avoir passé à coté du sacre africain. « On a affronté un adversaire coriace. Mais ce qui nous déçoit, c’est d’avoir perdu le match lors de la séance des tirs au but, où la chance nous a tourné le dos. On doit continuer à encourager les jeunes joueurs de la sélection nationale qui ont un avenir prometteur ».

Et de conclure : « On s’excuse auprès des supporters Algériens qui nous ont soutenu depuis le début du tournoi. On a tout fait pour leur procurer de la joie, mais la chance a sourit aux Sénégalais lors de la séance des tirs au but ».