Allemagne : c’est officiel, Bensebaini rejoint le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund annonce officiellement le recrutement de l’international algérien Ramy Bensebaini. Ce dernier rejoint son nouveau club dans un transfert libre après la fin de son contrat avec Borussia Mönchengladbach.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Ramy Bensebaini est un nouveau joueur de Borussia Dortmund. En effet, le défenseur de la sélection nationale était annoncé au BVB09 depuis plusieurs mois. Mais ce n’est qu’à cet après-midi qu’il a officialisé sa venue, en signant un contrat de quatre ans.

« Le BVB tient sa première recrue pour la saison 2023/2024. Ramy Bensebaini quitte le Borussia Mönchengladbach pour le Strobelallee dans un transfert gratuit. Il a signé un contrat de quatre ans ». A annoncé le Borussia Dortmund sur son site officiel cet après-midi.

« Ramy est un joueur à son apogée. Il a acquis une grande expérience nationale et internationale en Bundesliga, Ligue 1 française, Ligue des champions et Ligue Europa et fait également partie intégrante de la sélection de son pays d’origine. Nous sommes sûrs que son développement sportif n’est pas encore terminé. Dans nos entretiens avec lui, on a vu l’envie inconditionnelle d’attaquer avec le Borussia Dortmund et de jouer pour des titres. Nous sommes vraiment impatients de travailler avec un professionnel qui a un bon équilibre entre jeu défensif et offensif ». A déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl.

Tach, Ramy! 👋 Der #BVB hat den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 verpflichtet. Ramy #Bensebaini wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach an die Strobelallee und unterschrieb am Montag einen Vierjahresvertrag. ✍️ 🗞️ https://t.co/B4vfHCLhQk — Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2023

Bensebaini lâche ses premiers mots

Maintenant qu’il a officialisé sa venue au Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini (28 ans) a lâché ses premiers mots. Il se dit très content de rejoindre ce grand club.

« Je n’ai pas besoin de gaspiller beaucoup de mots sur le rayonnement du Borussia Dortmund. Je connais bien l’Iduna Park. Je sais ce que les supporters attendent toujours de leur équipe favorite ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : » J’ai hâte de faire partie du BVB moi-même, de jouer pour des titres et de vivre cette atmosphère particulière à Dortmund. » Une nouvelle expérience qui va sans doute donner un autre élan à la carrière du joueur, vu les grandes ambitions sportives du club phare de Dortmund.