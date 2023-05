Bensebaïni quitte le Borussia Mönchengladbach et se dirige vers un autre club allemand

Ramy Bensebaïni a disputé hier son dernier match avec le Borussia Mönchengladbach, son contrat avec le club arrivant à expiration. L’international algérien quitte alors Gladbach après avoir passé 4 saisons complètes au club.

En tant que titulaire dans l’axe gauche de la défense, il a joué un rôle actif dans la belle victoire de son équipe (2-0) face à Augsbourg. Ce dernier match vient clôturer une étape dans la carrière du joueur qui a été formé au Paradou.

| À LIRE AUSSI : Coupe de la CAF 2023 : l’USMA bat les Young Africans et se rapproche du titre

Bensebaini, qui a réalisé une excellente saison avec 5 buts en 23 matchs de championnat, devrait prochainement rejoindre le Borussia Dortmund en tant que joueur libre.

Le club ayant finalement terminé à la deuxième place du championnat, après un épic scenario, jouera la prochaine édition de la Ligue des Champions. C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Bensebaïni dans sa carrière professionnelle.

Vier Jahre in ⚫️⚪️🟢! Vier Jahre eiskalt vom Punkt. 113 Spiele voller Emotion, Grätschen und besonderer Momente am Ball. 🪄 Danke, @bensebainiRams und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.#MerciRamy #FohlenFamilie pic.twitter.com/xXJsCzq7ie — Borussia (@borussia) May 28, 2023

Amoura auteur d’un magnifique but en Suisse

Mohamed Amine Amoura, le talentueux joueur international algérien, a marqué un but extraordinaire avec son équipe Lugano.

Ce fut pour le compte de la 35e journée du championnat suisse, l’équipe du joueur algérien affrontait les Young Boys de Berne, les leaders du classement. Dès le début de la rencontre, l’équipe locale a démontré sa détermination à se qualifier pour une compétition européenne, faisant preuve d’une grande intensité sur le terrain.

| À LIRE AUSSI : Mahrez en escapade à Sarcelles avant la finale de la Champions League (VIDÉO)

Le but d’Amoura, à la 89ème, est venu faire le break et il a contribué de manière significative à la victoire de son équipe. Cette réalisation spectaculaire a également mis en évidence les compétences techniques et le talent du joueur algérien.