254 morts par noyade lors des 3 derniers mois, bilan alarmant de la Protection civile

Au cours des dernières 24 heures, les équipes de la Protection Civile ont malheureusement enregistré deux décès dus à la noyade, tandis que les efforts se multiplient pour retrouver une personne portée disparue.

Selon un communiqué publié, ce lundi 28 aout 2023, de la Direction Générale de la Protection Civile, le nombre total de décès par noyade depuis le début du mois de juin a atteint le chiffre alarmant de 254 cas. Parmi ceux-ci, 186 incidents se sont produits sur les plages, tandis que 68 autres ont eu lieu dans des zones aquatiques telles que les lacs et les piscines.

Dans le même temps, les forces de sécurité chargées de surveiller les plages sont intervenues à 635 reprises au cours des dernières 24 heures. Ces interventions ont permis de sauver la vie de 441 individus qui se trouvaient en danger imminent de noyade.

Depuis le début de la saison estivale le 17 juin, les équipes de secours ont mené un total de 65 464 opérations de sauvetage, permettant ainsi de préserver la vie de 43 013 personnes en situation critique.

Sensibilisation et prévention : les clés pour lutter contre la noyade

Face à cette situation alarmante, il est impératif d’intensifier les efforts de sensibilisation et de prévention. Les responsables et les citoyens doivent unir leurs forces pour informer le public sur les mesures de sécurité essentielles à respecter lorsqu’ils se trouvent à proximité de l’eau.

Malgré les opérations de sauvetage héroïques menées par les équipes de la Protection Civile, les défis demeurent considérables. La surveillance des plages et des zones aquatiques s’avère être une tâche complexe, nécessitant une coordination et des ressources accrues pour prévenir ces tragédies.

Alors que les vacanciers affluent vers les plages et les zones de loisirs aquatiques, il est impératif de rappeler à tous l’importance capitale de la vigilance. La mer et les plans d’eau peuvent être imprévisibles et potentiellement dangereux, même pour les nageurs expérimentés.

La lutte contre le fléau de la noyade exige une approche collective. Les autorités doivent renforcer les mesures de sécurité, les équipes de sauvetage doivent rester en alerte maximale et les citoyens doivent être proactifs dans leur propre sécurité et dans celle des autres.