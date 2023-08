Noyades en Algérie : plus de 20 décès en une semaine

Au cours de la période allant du 18 au 24 août de cette année, les services de la Protection Civile ont enregistré un total de 21 cas de décès par noyade, survenus tant sur les plages que dans les lieux aquatiques.

Selon les informations fournies par le porte-parole de la Direction Générale de la Protection Civile, la semaine écoulée a été marquée par une triste réalité : 21 vies perdues suite à des noyades. Parmi ces incidents tragiques, on dénombre 18 cas enregistrés sur les plages maritimes et 3 autres dans des espaces aquatiques tels que les piscines ou les plans d’eau. Ces chiffres alarmants reflètent une situation préoccupante et invitent à une prise de conscience collective.

Le lieutenant-colonel Abdatt a souligné que depuis le début du mois de juin, le nombre global de décès par noyade a atteint un chiffre inquiétant : 243 personnes ont perdu la vie par noyade, dont 177 sur les côtes et 66 dans des lieux aquatiques. Cette tendance est alarmante et nécessite des actions concertées pour renforcer la sécurité autour des zones d’eau.

Dans le but de prévenir de telles tragédies, les équipes de la Protection Civile ont multiplié leurs interventions sur les plages, avec un total de 62 524 opérations de sauvetage depuis le début de la saison estivale, ayant permis de secourir 41 094 personnes en danger de noyade. Cette mobilisation constante vise à garantir la sécurité des estivants et à sensibiliser sur les mesures de précaution à prendre.

Sensibilisation à la sécurité et prévention des noyades

Face à l’augmentation inquiétante du nombre de décès par noyade en Algérie, il devient impératif de prendre des mesures pour inverser cette tendance alarmante. La mer et les espaces aquatiques, qui sont des lieux de détente prisés par de nombreux citoyens, se transforment parfois en pièges mortels.

Ainsi, afin de promouvoir la sécurité aquatique et de prévenir les noyades, il est essentiel d’intensifier la sensibilisation du public aux dangers potentiels de la baignade. Les mesures de sécurité doivent être respectées scrupuleusement, que ce soit sur les plages ou dans les piscines.

De plus, la surveillance accrue des plages et des zones aquatiques, ainsi que l’installation adéquate de dispositifs de sécurité tels que les bouées de sauvetage, sont des mesures qui peuvent contribuer à réduire les incidents de noyade.

En conclusion, il est impératif que les pouvoirs publics, les médias, les institutions éducatives et la société dans son ensemble unissent leurs efforts pour mettre en place des stratégies globales de prévention des noyades. L’objectif ultime est de garantir que les Algériens puissent profiter en toute sécurité des joies de la baignade et des activités aquatiques pendant les mois estivaux.