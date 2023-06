Vols Alger-Montréal, nouvelle politique pour les bagages chez Air Algérie

Dans le cadre de la saison estivale qui approche, Air Algérie a revu à la hausse ses plafonds de bagages pour certaines lignes. Le vol Alger-Montréal fait partie du lot, étant fortement emprunté par la diaspora en cette saison.

Avec cette nouvelle mesure, la compagnie espère attirer plus de voyageurs et de permettre aux Algériens de prendre plus d’affaires en rentrant au pays. Une facilitation soulignée par les clients fidèles d’Air Algérie et appréciée par celles et ceux qui prévoient un voyage vers et depuis le sol canadien à l’été 2023.

Nouvelles mesures pour les bagages des vols Alger-Montréal chez Air Algérie

D’ors et déjà considérée comme une des compagnies aériennes adoptant les politiques bagages les plus souples, Air Algérie ajoute une facilitation de plus à ses clients. Les voyageurs empruntant la ligne Montréal-Alger auront désormais droit à un excédent supplémentaire (en plus de celui déjà en place) pour leurs bagages.

Au lieu des 5 kg de plus autorisés, Air Algérie double la mise et offre à ses clients un supplément de 9 kg sur leurs bagages enregistrés. La grille tarifaire est la suivante :

90 CAD pour 9 kg ;

50 CAD pour 5 kg.

Pour ce qui est du bagage cabine, Air Algérie autorise à présent les voyageurs à transporter des sacs/cabas d’un poids maximum de 10 kg de façon totalement gratuite.

Vols Alger-Montréal , quelles conditions pour les bagages ?

Concernant les dimensions des bagages à emporter sur cette ligne, Air Algérie précise qu’elles sont les mêmes sur tous ses vols. La hauteur et la largeur ne doivent pas dépasser 35 et 55 cm respectivement, tandis que l’épaisseur doit se limiter à 25 cm.

En soute, la compagnie prévoit deux offres différentes selon la classe du billet acheté. Ainsi, pour la catégorie prémium, la classe Affaires et Première, les clients ont droit à 3 bagages de 23 kg. En ce qui concerne la classe Éco, 2 bagages du même poids sont autorisés.