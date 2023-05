Vols Alger – Montréal, Air Canada lance des promotions pour juin 2023

De plus en plus d’Algériens quittent le territoire national pour aller s’installer au Canada. Ce pays qui multiplie les initiatives et les programme pour séduire les étrangers, regroupe une importante communauté algérienne sur ses terres.

Par ailleurs, à l’arrivée des vacances d’été, ces membres de la diaspora choisissent de revenir en Algérie et profiter de quelques jours en famille. Pour ce faire, ils font appel soit aux services de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, ou à ceux d’Air Canada.

Voyager en juin 2023 : des vols Alger – Montréal à partir de 506 $ chez Air Canada

Bonne nouvelle pour ceux qui prévoient de voyager entre les deux pays, les prochains jours, la compagnie aérienne canadienne a mis en promotion ses vols. Sont concernés par ses tarifs promotionnels, les billets des voyages au départ de l’aéroport d’Alger, vers celui de Montréal.

En effet, Air Canada propose à ses voyageurs de réserver leurs billets au prix de 608 dollars canadiens. Pour profiter de ce tarif, il convient de réserver son aller simple entre le 9 et le 17 juin 2023. Par ailleurs, un tarif beaucoup plus intéressant est proposé par Air Canada. D’autres vols au prix de 506 dollars canadiens sont disponibles en date du 19 et 22 juin 2023.

Si vous ratez ces dates, Air Canada affiche, sur son site de réservation, d’autres billets au prix de 525 dollars et 594 dollars. Notamment pour les vols programmés au départ d’Alger vers Montréal, en date du 18 et 20 juin 2023.

Pour ceux qui préfèrent réserver leurs billets en allers-retours, Air Canada propose ses billets à partir de 823 dollars canadiens pour un seul voyage. À titre d’exemple, un voyage en aller-retour, entre le 18 juin et le 1er juillet 2023, coute environ 1507 dollars canadiens pour une réservation en classe économique.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols Belgique – Algérie, TUI Fly annonce une réduction sur les prix de ses billets

>> Vols pas chers vers l’Algérie chez Air France, billets à partir de 61 euros