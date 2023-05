Montréal célèbre le patrimoine culturel algérien

Le Canada compte parmi les pays qui regroupe une importante communauté algérienne. Depuis quelques jours, Montréal met à l’honneur la culture algérienne et son patrimoine en organisant plusieurs expositions, ateliers artistiques et conférence.

En effet, le musée des métiers d’art du Québec accueille une exposition d’objets culturels algériens. Cette initiative, organisée par l’écomusée de l’Algérie, fait partie des journées du patrimoine culturel algérien, qui se déroulent au Canada jusqu’au 11 juin 2023.

Exposition, musique, peintures … : la culture algérienne à l’honneur à Montréal

L’idée derrière ces journées culturelles est de montrer et de dévoiler la diversité et la richesse des trésors culturels algériens, matériels et immatériels hérités de génération en génération par le peuple algérien. En effet, pour ces expositions, les visiteurs seront ravis de découvrir des tenues traditionnelles, des dinanderies, des bijoux. Mais aussi, de la poésie, de la musique et de la gastronomie. Il convient de préciser que tous ces objets exposés appartiennent aux Algériens résidents au Canada.

En plus de cette exposition, qui se tient au niveau du musée situé dans l’arrondissement du Saint-Laurent à Montréal, d’autres activités sont également programmées pour célébrer le patrimoine culturel, matériels et immatériels de l’Algérie.

En effet, chaque samedi, un atelier ou une conférence est organisé, abordant une thématique relative à l’Algérie. Et ce, pour permettre aux visiteurs d’élargir leurs horizons grâce à ces conférences animés par des maitres spécialisés dans ces domaines.

Vernissage, poésie et musique sont par ailleurs au programme de ces journées célébrant la culture algérienne. Les visiteurs pourront également profiter des ateliers de peintures créatifs, ou apprendre à écrire en Tifinagh. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la culture algérienne soit célébrée à l’étranger. Au cours du mois d’avril dernier, la ville de Lavale en France a accueilli son premier événement culturel célébré au rythme de l’Algérie.

