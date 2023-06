Une étudiante à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants arrêtée à Sidi Belabess

La police municipale de la wilaya de Sidi Bel Abess a réalisé un coup de filet magistral au courant de la journée d’hier. Un réseau de trafic de stupéfiant opérant depuis quelques mois dans la zone a pu être démantelé. À la tête de l’association se trouve être une figure peu probable : une étudiante universitaire. Cette jeune femme, censée représenter la crème de la société, gérait ainsi les affaires du groupe de malfaiteurs entre deux cours.

Un réseau de trafic de drogue tombe à Sidi Belabess : le caïd est une étudiante !

Dans une arrestation peu commune, les éléments de la sureté nationale du 12ᵉ poste de police à Sidi Belabess ont arrêté un groupe de trafiquants. Les 3 individus interpellés se spécialisaient dans le trafic de comprimés psychotropes et d’hallucinogènes en tout genre.

Ce qui choque le plus dans cette affaire, c’est l’identité d’un de ses membres, et vraisemblablement le chef de meute : une étudiante universitaire. Arrêtée à bord d’une moto avec un de ses complices, cette dernière porte sur elle une quantité non négligeable de psychotropes. Les agents mettent ensuite la main sur le troisième bandit, qu’ils remettront, au côté des deux autres suspects, aux mains de la justice.

Plusieurs personnes arrêtées dans une affaire de trafic d’ecstasy à Oran

Il semblerait que la région Ouest du pays ait le vent en poupe pour le trafic de stupéfiants en tous genres. Une autre association de malfaiteurs a été effectuée ce samedi. Deux femmes âgées d’entre 20 et 33 ans et un homme âgé de 41 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, ont ainsi été appréhendés. Au total, plus de 380 comprimés d’Ecstasy ont été retrouvés et saisis dans le véhicule des suspects.

