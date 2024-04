Averses de pluies, vents, nuages… Quel temps faut-il prévoir en Algérie ce 28 avril ?

Après un week-end chaud et ensoleillé, le temps s’apprête à changer en ce début de semaine avec le retour attendu de la pluie dans plusieurs régions du Nord du pays. Dans cet article, préparez-vous à découvrir ce que vous réserve la météo pour ce dimanche 28 avril 2024.

Les prévisions météo pour le début de cette semaine annoncent le retour des averses orageuses dans certaines régions du pays. En effet, les wilayas de Tipaza, Chlef, Boumerdes et Alger pourraient connaître des précipitations dès le début de l’après-midi. De même, les wilayas de Blida, Ain Defla, Mostaganem, Relizane, Saida, Tlemcen, Médea, Mascara et Tiaret connaîtront aussi ces prévisions pluvieuses.

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour les vents de sable dans plusieurs wilayas du Sud du pays. Les régions de Ouargla, El Oued, Timimoun, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, Béni-Abbès, In Salah, Tindouf, El Meniaa, El Bayadh, Adrar, Naâma et Béchar sont ainsi placées sous surveillance.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche ?

Pour ce dimanche, les prévisions météo indiquent qu’un ciel nuageux et couvert marquera les régions de l’Ouest et du Centre de l’Algérie, accompagné de pluies locales. En revanche, à l’Est et au Centre-Est, un ciel dégagé prédominera, laissant place à un soleil rayonnant. Concernant les régions sahariennes, le début de semaine s’annonce avec un ciel voilé sur le Nord Sahara et le Sahara central, tandis que les autres régions de notre grand Sud bénéficieront d’un ciel généralement dégagé.

En ce qui concerne les températures, une légère baisse pourrait se faire ressentir, avec des valeurs variant autour de 8 °C à Tlemcen, 10 °C à Saida, 13 °C à Médea, 15 °C à Sidi Bel Abbes et à Tipaza, 17 °C à Alger et 19 °C à Jijel. Aujourd’hui, les températures atteindront 22 °C à Djelfa, 24 °C à Khenchela, 26 °C à Sétif et 28 °C à Laghouat. Dans le Sud, le thermomètre grimpera jusqu’à 31 °C à Ouargla, 33 °C à Témimoun, 35 °C à In Salah et 41 °C à Tamanrasset.

