Féminicide en Algérie : une enseignante tuée par son mari qui se suicide à Sidi Bel Abbès

Ce matin, un événement tragique a secoué la commune de M’Cid dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Une enseignante de moins de 35 ans, professeur de mathématiques au collège Djalal Abdel Kader, a été poignardée mortellement par son mari alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.

Les faits se sont déroulés à une centaine de mètres de l’établissement scolaire, vers 8h15. Le mari s’est ensuite suicidé en se jetant dans un puits.

Des sources locales évoquent des conflits familiaux graves entre la victime et son agresseur. La nouvelle a plongé les habitants de la commune de M’Cid, ainsi que les étudiants et travailleurs de l’école, dans la stupeur et le chagrin.

Un trentenaire arrêté à Sidi Bel Abbès pour promotion d’injections d’avortement

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbes avait réussi a mettre fin à l’activité d’un homme accusé de mettre en danger la vie d’autrui.

L’individu prétendait être infirmier et utilisait les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour promouvoir l’avortement en faisant la publicité de médicaments et d’injections qui provoquent l’avortement.

L’enquête avait révélé que les comprimés et les injections étaient vendus à des prix allant de 30 000 DA à 50 000 DA l’unité. Les autorités ont rapidement arrêté le suspect en utilisant les technologies modernes de la cybercriminalité.

La personne arrêtée avait été déférée devant un parquet où il passera devant un juge et faire face aux accusations contre lui.