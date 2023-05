Tebboune félicite les étudiants algériens pour leur victoire au concours Huawei en Chine

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses félicitations aux étudiants algériens qui ont été distingués lors d’un concours international de technologies à Shenzhen, en Chine. Ces brillants étudiants sont issus des universités de Batna, de Bejaïa, d’Alger, d’Alger 1, de Blida, de Saïda, de Sidi Bel Abbès, d’Oran et de Tlemcen.

Ces jeunes talents ont donc fièrement représenté l’Algérie en remportant les premières et deuxièmes places de la compétition. « Félicitations à nos étudiants issus des universités et des écoles de Batna, Bejaïa, Alger, Alger 1, Blida 1, Saïda, Sidi Bel Abbès, Oran et Tlemcen pour avoir déroché la première et la deuxième place au concours international de la technologie qui s’est tenu à Shenzhen en Chine. Bon courage et à d’autres succès », a déclaré le Président Tebboune sur son compte officiel.

En effet, ces étudiants ont brillé en remportant le premier prix mondial en « CLOUD » et « NETWORK », et le second prix en « COMPUTING » du concours mondial « Huawei ICT Compétition », organisé par ce fournisseur mondial d’équipements et d’infrastructures TIC.

مبروك لطلبتنا من جامعات و مدارس باتنة، بجاية، الجزائر، الجزائر 1، البليدة 1، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران و تلمسان، على تتويجهم بالمراتب الأولى و الثانية في المسابقة الدولية، للتكنولوجيات بشنزين الصينية..بالتوفيق في انتصارات أخرى إن شاء الله. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 27, 2023

La compétition Huawei ICT : les Algériens brillent à l’international

Dans l’édition 2023 du concours international organisé par Huawei, géant chinois des technologies de l’information et de la communication, les étudiants algériens ont éclaboussé la compétition de leur talent, s’adjugeant les premières places du podium.

Ainsi, dans le cadre des quatre épreuves du concours, les étudiants algériens ont montré une performance remarquable en remportant la première place à deux reprises. Dans la catégorie « Cloud Track », la team Algeria a donc pris la première place, surpassant plusieurs équipes reconnues du domaine technologique. De plus, nos étudiants ont réussi à monter sur la deuxième marche du podium dans la catégorie « Network Track », ce qui a permis à l’Algérie d’obtenir la première place de ce concours international.

Ces exploits ont alors suscité la fierté et l’admiration du ministre de l’Enseignement Supérieur, Kamel Beddari. « Je suis très heureux pour nos étudiants qui ont participé au concours de Huawei. Félicitations à eux pour cette consécration », a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Cette victoire est une nouvelle preuve de l’excellence de l’enseignement supérieur en Algérie et des talents qu’il produit.