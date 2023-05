Le Président Tebboune de retour en Algérie après une visite d’Etat de 2 jours au Portugal. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté le Portugal mercredi après-midi, après une visite d’Etat fructueuse de trois jours. Le chef de l’Etat algérien était accompagné d’une importante délégation ministérielle, témoignant de la profondeur de la relation stratégique entre l’Algérie et le Portugal.

Lundi, le Président Tebboune a commencé sa visite comme à l’accoutumée, en rencontrant les représentants de la communauté algérienne établie au Portugal. Il a souligné l’engagement de l’Etat à protéger les Algériens établis à l’étranger et à ouvrir les portes aux compétences pour contribuer au développement du pays.

De plus, lors de cette visite, le Président Tebboune a coprésidé avec le Premier ministre portugais, Antonio Costa, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente dans divers secteurs de partenariat et de coopération entre les deux pays.

Tebboune et son homologue portugais s’entretiennent en tête-à-tête

En outre, le Président Tebboune a été accueilli solennellement par son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, à la Place de l’Empire (Praça do Império). Les deux présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête au siège de la Présidence de la République portugaise, élargis par la suite aux membres des deux délégations.

Le Président Tebboune s’est également rendu au siège historique de la mairie de Lisbonne, où il a reçu la clé de la ville de la part du maire. Cette visite a permis de mettre en avant la profondeur des relations historiques entre les deux pays.

Enfin, le président portugais a offert un dîner en l’honneur du Président Tebboune, soulignant la convergence totale des vues autour des questions régionales et internationales. Lors du diner, le président de la République a annoncé la tenue du Sommet bilatéral algéro-portugais durant le deuxième semestre 2023.