Tebboune félicite Erdoğan pour sa réélection comme président de la Turquie

Abdelmadjid Tebboune félicite Erdogan pour sa réélection et sa victoire aux présidentielles en Turquie. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses félicitations à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, suite à sa réélection pour un nouveau mandat en tant que président Turquie.

C’est dans un communiqué officiel rendu public par la présidence de la République algérienne, Tebboune a félicité Erdogan, rappelant que les relations bilatérales étroites qui unissent les deux pays.

Après le dépouillement de plus de 95% des suffrages, Recep Tayyip Erdogan a été donné vainqueur de l’élection présidentielle turque avec plus de 52% des voix. Son adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, a quant à lui obtenu 47,7% des suffrages, selon les résultats provisoires.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a salué le leadership éclairé d’Erdogan et son engagement en faveur du développement durable et de la résolution des défis internes, régionaux et internationaux. Il a également souligné les relations bilatérales étroites entre les deux pays et leur volonté commune de les renforcer.

Erdogan revendique sa victoire à la présidentielle turque depuis Istanbul

Recep Tayyip Erdogan a revendiqué la victoire à la présidentielle turque depuis Istanbul, où il s’est exprimé pour la première fois depuis son vote. Il a promis de tenir toutes les promesses faites au peuple et de poursuivre sa politique en faveur de la nation turque.

Enfin, il est à rappeler que le premier tour de l’élection présidentielle en Turquie, du 14 mai dernier, a été remporté par le président Erdogan qui a obtenu 49,52% des voix. Selon le Conseil électoral turc, sur les 60.721.745 inscrits sur les listes électorales, 53.993.683 personnes ont participé aux élections du 14 mai. Près de 53 millions de bulletins de vote ont été validés et le taux de participation était de 88,92%.

