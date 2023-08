Taux de change Banque d’Algérie et marché parallèle : le dinar face aux devises ce 8 août 

Ce mardi 8 août 2023, les cambistes du marché informel de change proposent l’achat de l’euro unique à 224.00 dinars algériens et sa vente à 226.00 dinars algériens. Au niveau du marché noir du Square Port Saïd d’Alger, il est possible d’acheter le dollar américain à 202.00 dinars algériens et de le vendre à 204.00 dinars algériens.

Pour les personnes s’apprêtant à voyager en Turquie ou en Tunisie pour les vacances, il faut savoir que les cambistes du marché noir cèdent l’unité de Lira Turque contre 8.00 dinars algériens à l’achat et contre 10.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils proposent l’achat du dinar tunisien à 66.00 dinars algériens et sa vente à 69.00 dinars algériens.

En revanche, les cotations commerciales d’ouverture du dinar en Banque affichent l’achat de la monnaie européenne à 148.75 dinars algériens et sa vente à 148.79 dinars algériens. Outre l’euro, les cours de change de la Banque d’Algérie du 7 au 9 août 2023 indiquent que le dollar américain s’échange à hauteur de 135.69 dinars algériens à l’achat et à 135.71 dinars algériens à la vente.

En outre, les cotations du marché officiel de change proposent l’achat de la monnaie tunisienne à 43.46 dinars algériens et sa vente à 44.08 dinars algériens. Au niveau du même marché, il est également possible d’acquérir la livre sterling contre 172.75 dinars algériens à l’achat et contre 172.83 dinars algériens à la vente.

Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 8 août

Pour conclure, le tableau ci-dessous résume les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères sur les deux marchés de change :