Prévisions météo en Algérie pour ce jeudi 1er juin : que nous réserve le temps ?

Le mois de juin est souvent caractérisé par des journées ensoleillées, des ciels dégagés et une diminution des précipitations par rapport aux mois précédents. En effet, il marque la transition vers un temps estival avec une augmentation progressive des températures. Que nous réservent les prévisions météorologiques de ce mois de juin ? Le beau temps fera-t-il son retour pour marquer le début de la saison estivale et des vacances ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi 1er juin 2023, l’Office National de la Météorologique (ONM) a prévu « un ciel généralement dégagé sur les régions Ouest du pays, avec formation progressive de nuages à compter de l’après-midi, accompagnés de quelques pluies parfois orageuses ».

Au niveau des régions Centre du pays, Météo Algérie a fait part « de passages nuageux, avec formation de quelques cellules orageuses isolées durant l’après-midi au niveau des régions intérieures, engendrant quelques pluies ».

Pour ce qui est des régions Est, l’ONM a prévu « un ciel généralement voilé, avec quelques pluies, parfois orageuses sur les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi ». Enfin, la même source a également indiqué que « des passages nuageux marqueront le Nord des oasis, accompagnés de quelques pluies ». Tandis qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions de notre grand Sud, avec formation de quelques cellules orageuses durant l’après-midi au niveau de la région de Béchar ».

Bulletin Météo Algérie : les températures prévues ce 1er juin

En outre, les services de Météo Algérie ont fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 22 et 30 °C sur les régions côtières, entre 19 et 31 °C sur les régions intérieures et entre 28 et 42 °C sur les régions sahariennes. Avec 22 °C à Annaba, à Skikda et à Jijel, 24 °C à Alger et 29 °C à Oran. L’ONM a prévu 21 °C à Mila, 23 °C à Naama, 25 °C à Bouira, 28 °C à M’sila et 30 °C à Mascara. Mais aussi, 29 °C à Ouled Djellal, 34 °C à Tindouf et 35 °C à In Amenas.

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie a placé en vigilance jaune « orages » les wilayas de Laghouat, El Oued, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Touggourt, M’sila, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, El M’ghair, Jijel, Ain Defla, Médea, Biskra, Boumerdes, Bouira, Ouled Djellal et Blida.

En raison des fortes précipitations qui affectent différentes régions du pays ces derniers jours, Météo Algérie a fait un rappel des consignes préventives afin d’éviter les accidents. En effet, les mêmes services ont notamment rappelé la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires au niveau des zones inondables, de ne sortir qu’en cas de nécessité et de suivre avec attention les mises à jour des conditions météorologiques.