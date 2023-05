BMS – Météo Algérie : des averses de pluies orageuses affecteront plusieurs wilayas ce 31 mai

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) pour mettre en garde quant aux averses de pluies qui affecteront plusieurs wilayas du pays ce mercredi 31 mai 2023. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques pour ce dernier jour du mois de mai.

Selon le BMS de Météo Algérie, des averses de pluies, parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, continueront d’affecter différentes wilayas du pays ce mercredi. En effet, l’ONM a placé en vigilance orange les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Bouira, Médéa et Aïn Defla. Les quantités de pluies estimées varient entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm, a souligné la même source, notant que cette alerte météo de niveau 2 est en cours jusqu’à 15h00 aujourd’hui.

Outre ce BMS, les services de l’ONM ont également placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Relizane, M’sila, Tiaret, Chlef, Annaba, Tlemcen, Skikda, El Mghair, Biskra et El Tarf. Mais aussi, les wilayas de Saida, Naama et Ouled Djellal.

Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce 31 mai ?

Concernant les prévisions météo pour la journée d’aujourd’hui, l’ONM a prévu « des passages nuageux sur les régions Ouest du pays, parfois denses sur le côté Est de la zone, avec quelques pluies, notamment sur les régions intérieures et les hauts plateaux, s’améliorant progressivement en fin de journée ».

De plus, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un ciel généralement voilé couvrira les régions Centre et Est du pays, avec quelques pluies, parfois orageuses, s’intensifiant localement à compter de l’après-midi, particulièrement au niveau des régions intérieures et les hauts plateaux Est ainsi que les Aurès ».

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes du pays, la même source a indiqué qu’ « un temps voilé à localement couvert marquera le Nord Sahara et les Oasis, avec quelques pluies, s’améliorant progressivement à compter de l’après-midi ». « Un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions », a conclu Météo Algérie.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce mercredi 31 mai 2023, la température atteindra 20 °C à Béjaia, 21 °C à Tipaza, 22 °C à El Tarf et à Tenes et 28 °C à Tlemcen. Au cours de ce dernier jour du mois de mai, le mercure affichera 17 °C à Sétif, 20 °C à Guelma, 21 °C à Tiaret et à Blida et 27 °C à Relizane. Mais aussi, 28 °C à El Oued, 36 °C à Illizi et 38 °C In Salah.