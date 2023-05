Prévisions Météo en Algérie pour ce 30 mai : temps pluvieux ou ensoleillé ?

Découvrez les prévisions météorologiques en Algérie pour ce mardi 30 mai 2023. Dans cet article, nous vous donnons un aperçu détaillé des conditions météo à venir afin que vous puissiez planifier vos activités en conséquence et anticiper les variations du temps pour profiter au mieux de votre journée, et ce, qu’il fasse beau ou mauvais.

Dans son bulletin météo pour ce mardi 30 mai, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « des passages nuageux sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest du pays, avec quelques pluies sur la partie Est de la zone ». « Un ciel couvert à nuageux marquera les hauts plateaux, avec quelques pluies, s’améliorant en fin de journée », a précisé la même source.

Au niveau des régions Centre du pays, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent voilé sur les régions côtières et intérieures, avec quelques pluies, parfois orageuses. Mais aussi des passages nuageux sur les hauts plateaux, avec formation de quelques cellules orageuses isolées à partir de l’après-midi, provoquant quelques pluies ».

De plus, les services de l’ONM ont fait savoir qu’ « un ciel généralement couvert marquera les régions Est du pays, avec quelques pluies, parfois orageuses, sur les hauts plateaux et les Aurès ». Enfin, pour ce qui est des régions de notre grand Sud, Météo Algérie a prévu « un ciel voilé sur le Nord Sahara, avec quelques pluies, parfois orageuses, à compter du début de l’après-midi ». « Ainsi qu’un ciel généralement voilé sur les Oasis et un ciel partiellement voilé sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ». Toutefois, « un ciel dégagé couvrira les autres régions sahariennes », a encore noté l’ONM.

Météo Algérie : la pluie sera-t-elle au rendez-vous aujourd’hui ?

En outre, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes. Mais aussi, les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tebessa et Souk Ahras. De plus, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Naama et El Bayadh.

Par ailleurs, le bulletin météo de ce mardi a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 20 et 27 °C sur les régions côtières, entre 19 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 25 et 44 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, les services de l’ONM ont indiqué que la température atteindra 22 °C à Skikda, 23 °C à Jijel et à Annaba, 25 °C à Alger et 27 °C à Oran. Le mercure affichera respectivement 22 et 23 °C à Tebessa et à Saida, 25 °C à Mila, 27 °C à Bouira et 32 °C à Chlef. Au Sud, la température atteindra 27 °C à Laghouat, 36 °C à Djanet et 38 °C à Adrar.