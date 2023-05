Bulletin Météo Algérie pour ce 29 mai : la pluie sera encore au RDV aujourd’hui !

D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), des averses de pluie, parfois orageuses et rafales de vent sous orage, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront aujourd’hui plusieurs wilayas du Centre et l’Est du pays. La même source a aussi noté que des vents violents, avec de fréquents soulèvements de sable, toucheront les wilayas du Sud du pays. Découvrez le bulletin météorologique détaillé pour ce lundi 29 mai 2023 !

Météo Algérie a émis un BMS qui place en vigilance orange les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela. Ces dernières connaîtront des averses de pluie, dont la quantité atteindra entre 20 et 40 mm durant la validité de l’alerte qui reste en cours jusqu’à 18h00 ce soir.

En outre, l’ONM a également émis un BMS concernant les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, où les quantités de pluies varieront entre 20 et 40 mm, et ce, jusqu’à 12h00 aujourd’hui. La pluie affectera aussi les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Blida, Médéa, le Nord de Djelfa, M’sila et Bouira jusqu’à 06h00 aujourd’hui. Au niveau de ces régions, les quantités avoisineront entre 30 et 50 mm.

Par ailleurs, le dernier BMS de Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Béchar, le Sud de Naama, El Bayadh, Laghouat, le Sud de Djelfa, Ouled Djellal, El M’ghair, Biskra, Touggourt, El Oued, Ghardaïa, El Meniaa et Ouargla. En effet, l’ONM a fait savoir que des vents forts, parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable réduisant la visibilité, souffleront sur ces wilayas. La direction de ces vents se situe du Nord à Nord-Est avec une vitesse allant de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser parfois 80 km/h en rafales.

Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce lundi 29 mai ?

Dans son bulletin météorologique de ce lundi 29 mai 2023, l’ONM a prévu « un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions Ouest du pays, mais passagèrement nuageux avec quelques pluies sur les régions côtières et intérieures de la partie Est de la zone, s’améliorant en fin d’après-midi/soirée ». Selon les mêmes services, « un ciel devenant souvent voilé à localement nuageux par l’Ouest à partir de la soirée avec quelques averses de pluies parfois orageuses sur les hauts plateaux ».

Pour ce qui est des régions Centre et Est du pays, Météo Algérie a fait part d’ « un ciel souvent voilé à nuageux avec quelques averses de pluies parfois orageuses ». « Ces pluies seront localement assez marquées et accompagnées de chutes de grêle par endroits, notamment sur le Centre-Est et l’Est », a souligné la même source.

Enfin, les services de l’ONM ont prévu « un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Nord des Oasis avec quelques pluies parfois orageuses, s’améliorant en après-midi ». Mais aussi, « un ciel dégagé à partiellement voilé, devenant souvent nuageux sur la région de Béchar en soirée, avec quelques pluies parfois orageuses ».

Ce lundi 29 mai 2023, la température atteindra 19 °C à El Tarf, 21 °C à Béjaia, 22 °C à Tenes, 23 °C à Tipaza et 27 °C à Tlemcen. Météo Algérie a également prévu 18 °C à Batna, 20 °C à Sétif, 24 °C à Mascara et à Blida et 27 °C à Relizane. Le mercure affichera également 29 °C à Tindouf, 32 °C à Biskra et 39 °C à Illizi.