Premier League : Benrahma reçoit le prix « Oracle Most Powerful Goal »

Said Benrahma s’offre une distinction personnelle. Il a remporté le prix du but le plus puissant de la saison de la part de la Premier League.

Le 6 novembre 2022, Said Benrahma a été l’auteur d’un superbe but face à Crystal Palace. Après s’être déjoué des défenseurs adverses, il avait mis la balle au fond des filets sur un puissant tir. Seulement, il n’a pas suffi à West-Ham pour gagner, en perdant le derby londonien sur le score de deux buts à un.

Mais ce but a permis à l’international algérien de s’offrir une distinction personnelle. En effet, il a reçu le prix « Oracle Most Powerful Goal » de la saison 2022/2023 de la part de la Premier League. La puissance de la balle a été estimée à 107,4 kilomètres par heure.

Benrahma devient le deuxième joueur à avoir reçu ce prix depuis son lancement l’année passée. Le premier à avoir remporté « Oracle Most Powerful Goal » est le brésilien Fernandinho avec Manchester City la saison écoulée.

Benrahma de retour en sélection lors du prochain stage

Il n’est secret pour personne. Said Benrahma a réalisé une saison exceptionnelle avec West Ham. Il a réussi à s’imposer comme un élément incontournable avec les Hummers.

Mieux, ses statistiques plaident largement en sa faveur cette saison. En effet, il compte 11 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ce qui semble très satisfaisant pour un attaquant qui évolue dans le championnat le plus huppé au monde.

Ainsi, le natif de Bethioua devrait effectuer son grand retour en sélection à partir du prochain stage en mois de juin. Il est le mieux indiqué pour remplacer Youcef Belaïli. Ce dernier, a quitté, rappelons-le, son club l’AC Ajaccio avant même la fin de la saison en cours. Pour le moment, il n’a donné aucun signe de vie.