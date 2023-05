Homme du match avec West Ham, nouvelle chance pour Benrahma avec les Verts ?

L’international algérien, Saïd Benrahma, a participé à la victoire de son équipe West Ham en inscrivant un but décisif sur penalty. Pour le compte de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence, le club londonien de West Ham affrontait l’AZ Alkmaar.

Après avoir été menée à la mi-temps, l’équipe de Benrahma a fait une remontée spectaculaire grâce à son but sur penalty à la 67ème minute, suivi de celui d’Antonio 8 minutes plus tard. West Ham bénéficie ainsi d’un avantage avant le match retour la semaine prochaine.

C’était le deuxième but marqué par l’ailier algérien en 9 matches de la Conférence League cette saison, en plus d’une passe décisive. Il a été nommé homme du match après sa prestation d’hier.

Presenting your Man of the Match against AZ Alkmaar 🙌

Congratulations, Saïd! ⚒️ pic.twitter.com/aDt2ErBf8V

— West Ham United (@WestHam) May 12, 2023