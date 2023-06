Passeport diplomatique algérien : qui peut en bénéficier ?

Un décret présidentiel signé par le président Abdelmadjid Tebboune a précisé les critères pour l’attribution des passeports diplomatiques et de mission.

Ces passeports sont accordés aux agents diplomatiques et consulaires, ainsi qu’aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires et à leurs adjoints dans les missions diplomatiques.

Le décret, publié dans le dernier numéro du Journal Officiel (numéro 37) le 1er juin 2023, établit une liste de 54 catégories de postes élevés et honorifiques. Les titulaires actuels ou anciens de ces postes ont le droit de bénéficier de ce type de passeport.

Les détenteurs de ces fonctions et leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées peuvent bénéficier du passeport diplomatique pendant toute la durée de leurs fonctions.

Ces attributions concernent :

Le chef de l’Etat

Le directeur de cabinet de la présidence

Le secrétaire général

Le secrétaire général du gouvernement

Les conseillers du président de la République

Le secrétaire permanent du Haut conseil de sécurité

Le directeur général du protocole

Les directeurs des services de sécurité (sécurité intérieure, sécurité extérieure et la sécurité présidentielle)

Lee directeur général de la communication au niveau de la présidence de la République.

Au titre du gouvernement, le passeport diplomatique bénéficie au :

Premier ministre (ou chef du gouvernement)

Aux membres du gouvernement

Au directeur de cabinet

Au Directeur général de la sûreté nationale

Les instances constitutionnelles et autres ainsi que les représentants du ministère de la Défense

Le président du Conseil de la Nation;

Le président de l’APN;

Le président de la Cour constitutionnelle;

Le premier président de la Cour suprême;

Le président du Conseil d’Etat;

Le procureur général près la Cour suprême;

Le commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat;

Le président de la Cour des comptes;

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie;

Le médiateur de la République;

Le recteur de la Grande mosquée d’Alger.

En ce qui concerne le ministère de la Défense :

Le chef d’état-major de l’ANP;

Les généraux d’Armée et généraux de corps d’Armée;

Le secrétaire général du MDN;

Les commandants des forces;

Les commandants de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale et des Régions militaires;

Le directeur central de la Sécurité de l’armée;

Le directeur des relations extérieures et de la coopération.

Des attributions à titre honorifique et pour les personnes aux hautes fonctions

Les membres du Conseil National de la Révolution Algérienne;

Les membres de l’état-major général de l’Armée de libération nationale;

Les dirigeants des États historiques de l’Armée de libération nationale.

Mais également :