ASL Airlines, 1ère compagnie aérienne étrangère à lancer sa plateforme e-commerce en Algérie

La compagnie aérienne française ASL Airlines poursuit des efforts pour permettre aux passagers algériens de se déplacer plus facilement au départ de l’Algérie. Dans ce sillage, elle annonce de nouvelles lignes aériennes, lance des tarifs promotionnels et met à disposition de ses clients sa plateforme d’e-commerce en Algérie.

En effet, dans une conférence de presse tenue aujourd’hui le 5 juin 2023, ASL Airlines a annoncé le lancement de sa plateforme e-commerce en Algérie. Ainsi, ASL Airlines sera la première compagnie aérienne étrangère à lancer sa plateforme e-commerce dans le pays.

ASL Airlines lance sa plateforme e-commerce en Algérie

Les passagers algériens souhaitant tenter l’expérience voyage avec ASL Airlines pourront désormais réserver et d’acheter eux-mêmes leurs billets sans faire appel à une agence de voyages ou à des points de vente physiques. Et ce, via le nouveau site de la compagnie : www.aslairlines.dz.

La nouvelle plateforme e-commerce d’ASL Airlines donne ainsi, aux voyageurs algériens, la possibilité d’effectuer la réservation et de régler le montant de leurs billets en dinars algériens et via des cartes bancaires algériennes, Dahabia et CIB.

Le site offre une multitude de fonctionnalités, à savoir :

Réservation et achat direct de billets ;

Gestion des réservations : modification des vols et des dates ;

Ajout de produits et services : bagages supplémentaires, réservation de sièges ;

pose d’option de réservation : service payant pour un délai de réflexion de 48h avant l’achat en ligne ;

Accès à la totalité des offres de la compagnie : promotions, réductions pour enfant, avantages tarifaires pour les voyageurs jeunes et séniors.

Plateforme e-commerce d’ASL Airlines en Algérie : une innovation majeure

En accédant au site : www.aslairlines.de, une page d’accueil s’affiche pour le voyageur. Dans laquelle il peut indiquer ses préférences voyages et ses dates de réservations et le nombre des passagers. Cette première page donne aussi la possibilité à l’internaute de s’inscrire à la newsletter pour ne rater aucune nouveauté de la compagnie aérienne.

Le parcours d’achat d’un billet sur ce site commence par un lancement d’une recherche sur les destinations souhaitées. Et se poursuit avec la sélection d’une offre tarifaire (promotionnelle, Basic, Standard et Flex). L’étape prochaine consiste en la saisie des données personnelles du voyageur. Sur le site e-commerce d’ASL Airlines, le client peut aussi choisir entre les différentes options à ajouter à sa réservation.

