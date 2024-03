Mohamed Fellag : hospitalisé mais se porte bien

Paris, France – L’humoriste bien-aimé Mohamed Fellag, hospitalisé à Paris, est au cœur d’une vague de rumeurs concernant son état de santé. Son ami proche, Bachir Derrais, apporte des éclaircissements.

Contrairement aux rumeurs alarmantes qui circulent sur les réseaux sociaux, Mohamed Fellag, le célèbre comédien algérien, se porte bien selon Bachir Derrais. Hospitalisé pour un traitement non spécifié, Fellag est en voie de rétablissement et devrait quitter l’hôpital dans les jours à venir.

Bachir Derrais, réalisateur du film Ben M’hidi, a tenu à démentir les histoires qui laissent entendre que Fellag serait gravement malade. Il souligne l’importance de ne pas céder à la panique et de respecter la vie privée de l’artiste.

Des rumeurs injustifiées

À 73 ans, Mohamed Fellag a une carrière prolifique en tant que comédien, écrivain, acteur et réalisateur. Il est célèbre pour ses spectacles qui abordent avec humour les tabous et les clichés algériens, ainsi que pour ses rôles marquants dans des films tels que Monsieur Lazhar et Ce que le jour doit à la nuit.

Fellag continue de jouir d’une grande admiration pour son œuvre qui a su faire rire et réfléchir. Ses fans, ainsi que le monde du spectacle, attendent avec impatience son retour sur scène.