Prévisions météo en Algérie : pluies attendues dans plusieurs wilayas ce 8 mai !

En ce mercredi 8 mai 2024, des précipitations sont à prévoir dans certaines régions, principalement dans les wilayas de l’Est du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte jaune pour “pluie” et “orage” dans plusieurs wilayas, notamment SOUK-AHRAS, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, BATNA, CONSTANTINE, KHENCHELA et EL-TARF.

Outre ces précipitations, des vents violents et des rafales de sable pourraient aussi affecter les wilayas d’ILLIZI et d’OUARGLA. Cette situation appelle à la prudence, en particulier pour les conducteurs, car la visibilité sur les routes pourrait être réduite en raison des soulèvements de sable.

Que dit le bulletin météo de ce mercredi 8 mai ?

Dans les prévisions météo pour ce mercredi, un panorama contrasté se dessine à travers les différentes régions de notre pays. Les régions Ouest et Centre-Ouest du pays devraient bénéficier d’un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé, offrant ainsi des conditions ensoleillées et clémentes pour les habitants et les visiteurs.

Cependant, dans les régions du Centre-Est et de l’Est, des passages nuageux localement denses sont à prévoir. Ces nuages pourraient apporter quelques averses, surtout dans les zones côtières, offrant ainsi un rafraîchissement bienvenu après les périodes de chaleur.

En ce qui concerne les régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel oscillant entre voilé et nuageux sur le Nord des Oasis. Quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, pourraient survenir dans ces régions, avec une amélioration progressive en fin de journée. Enfin, pour les autres régions de notre grand Sud, l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général, offrant des conditions météorologiques stables et ensoleillées.

En ce qui concerne les températures maximales prévues pour ce 8 mai, les prévisions météo promettent une gamme variée à travers les différentes régions de notre pays. Sur les régions côtières, le mercure devrait osciller entre 19 et 29 °C. Dans les régions intérieures et les hauts plateaux, les températures vont se situer entre 13 et 30 °C. En revanche, dans les vastes étendues de nos régions sahariennes, elles varieront entre 26 et 45 °C.