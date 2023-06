Mahrez et Man City à quelques heures pour tenter de remporter le FA Cup cet après-midi

C’est l’heure de la finale de la doyenne des compétitions du football des clubs. La 152e finale de la Coupe d’Angleterre est inédite sur tous les plans.

En effet, la finale de la FA Cup, qui aura lieu cet après-midi au stade de Wembley à Londres entre les deux clubs de Manchester, promet un spectacle palpitant. Ainsi, le club de Manchester City affrontera son voisin, le club de Manchester United, pour disputer le trophée de cette compétition historique.

The Derby 🤩

It’ll be an all-Manchester Final for the pinnacle of the 2022/23 #EmiratesFACup 🏆 pic.twitter.com/bgMobg4Qd8

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023