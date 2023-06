Riyad Mahrez : de bon augure pour le Ballon d’or africain 2023 ?

La fin de saison de l’international algérien, Riyad Mahrez, s’annonce grandiose. En effet, après son 5e titre en championnat d’Angleterre, l’ailier de Manchester City s’apprête à disputer deux grandes finales avec les Cityzens.

Des finales qui pourraient étouffer davantage le palmarès du capitaine des Verts et qui, par la même occasion, pourrait le mettre en pôle position pour une distinction continentale de marque.

Recordman africain en Premier League et leader du classement historique des passeurs décisifs africains en Angleterre, Mahrez se positionne pour le Ballon d’or africain cette année.



Battant plusieurs records cette saison, le natif de Sarcelles est en tête de gondole des favoris pour cette récompense. Ainsi, si Mahrez ajoute d’autres titres à son armoire à trophée en cette fin de saison, il serait probablement le joueur africain le mieux placé pour remporter le Ballon d’or africain.

À l’approche de la fin de saison, la course au Ballon d’or africain s’acharne. Alors que la Confédération Africaine de Football n’a pas encore dévoilé les nominés pour cette distinction, certains noms sortent du lot.

En effet, outre le capitaine de l’équipe d’Algérie, l’attaquant du club italien de Naples, Victor Osihmen, serait l’un des favoris pour le Graal africain suite au sacre des siens en Serie A.

Par ailleurs, l’attaquant international marocain, Youssef En-Nesyri, pourrait figurer sur la liste des nominés avec son compatriote, Yacine Bounou, suite à leur victoire finale en Europa League.

Or, selon plusieurs spécialistes, la potentielle victoire de Manchester City en finale de la Champions League cette saison serait déterminante dans cette course au Ballon d’or africain.

Ainsi, Riyad Mahrez serait « le favori » si son club arrive à rafler les deux finales face à Manchester United en Coupe d’Angleterre, samedi 03 juin, et celle de la coupe aux grandes oreilles, le 10 juin prochain.

