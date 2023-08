L’innovation culinaire de LG à l’IFA 2023 : Nouvel ensemble de cuisines intégrées

Ciblant le marché européen, l’ensemble de cuisines encastrées de l’entreprise allie efficacité énergétique, fonctionnalité et conception sans faille.

LG Electronics (LG) présentera une « meilleure vie culinaire pour tous » avec le nouvel ensemble de cuisines intégrées de la marque à l’IFA 2023. Bénéficiant d’une efficacité énergétique, de fonctionnalités conviviales et d’un design élégant, la gamme complète comprend un four InstaView™, un lave-vaisselle QuadWash™, un four à induction à courant descendant, un réfrigérateur à congélateur inférieur et un four à micro-ondes.

L’ensemble de cuisines encastrables nouvellement introduit renforce le portefeuille de produits haut de gamme de LG, qui comprenait déjà la suite de cuisines Signature ultra-premium, et devrait renforcer la position de l’entreprise sur le marché européen des cuisines encastrables, et sur le marché de l’électroménager dans son ensemble. Le mois dernier, l’entreprise a fait part de sa vision en prévoyant d’étendre les marchés des appareils électroménagers encastrables en Amérique du Nord et en Europe, qui représentent plus de 70 % du marché mondial et permettent à LG de devenir l’une des cinq premières marques d’appareils électroménagers encastrables.

Four LG InstaView

Grâce à ses isolants améliorés et à son contrôle optimisé de la chaleur, le four 24 pouces de LG atteint un niveau d’efficacité énergétique A++.1 Le nouveau four est également doté d’une porte en verre à quatre couches qui minimise la perte de chaleur et est équipé de la technologie InstaView de LG, qui permet aux utilisateurs de voir facilement l’intérieur sans avoir à ouvrir la porte.

De plus, le four InstaView de LG allie harmonieusement esthétique et fonctionnalité, en combinant une finition noire mate raffinée avec des commandes intuitives à effleurement et une poignée ergonomique. S’appuyant sur la chaleur uniforme et le contrôle précis de la technologie ProBake Convection™, le four peut offrir des réglages de cuisson spécialisés tels que la cuisson à la vapeur, le sous-vide et la friture à l’air ; ce qui permet aux chefs à domicile de servir en toute simplicité des expériences culinaires délicieusement diversifiées. Le nettoyage du four après utilisation est encore plus facile grâce à EasyClean™ de LG, qui supprime le besoin de frotter vigoureusement et d’utiliser des produits chimiques. Le nouveau four innovant de l’entreprise est le lauréat du prix iF Design 2023 et d’un prix Red Dot 2023.

Outre le modèle InstaView de 24 pouces, un four compact de 24 pouces avec Steam Assistant, également issu de la gamme de cuisines intégrées de LG, sera présenté à l’IFA.

Lave-vaisselle LG QuadWash

Le lave-vaisselle LG QuadWash offre une efficacité énergétique A2 et utilise le moteur innovant Inverter Direct Drive de la société pour optimiser l’utilisation de l’énergie pendant chaque cycle.

Grâce à la technologie LG QuadWash, le lave-vaisselle encastrable projette des jets d’eau à haute pression dans toutes les directions pour éliminer les taches, la graisse et les débris alimentaires de la vaisselle. Pendant ce temps, la technologie TrueSteam™ exclusive de LG minimise les taches d’eau pour aider à obtenir des résultats d’une propreté étincelante.3

Ce lave-vaisselle élégant est également doté d’un panneau d’affichage LED facile à lire, qui est délicatement éclairé par un subtil indicateur de lumière d’ambiance. Compatible Wi-Fi, l’appareil sophistiqué peut se connecter à l’appli LG ThinQ™, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller le fonctionnement en toute commodité, de télécharger de nouveaux cycles et de résoudre des problèmes mineurs grâce au Smart Diagnosis4.

Four à induction LG Downdraft

Le nouveau four à induction de LG est un appareil de cuisine innovant doté d’un système de ventilation par aspiration et d’une hotte situés au centre de la surface de cuisson elle-même. Le système utilise des filtres à mailles et offre des réglages de vitesse variables pour extraire l’air avec précision et créer une cuisine accueillante et sans odeurs. Les commandes tactiles à glissière, faciles à utiliser, contribuent à l’aspect discret et minimaliste du four à induction à courant descendant, qui partage l’esthétique haut de gamme et intégrée des autres appareils de la nouvelle gamme de cuisines.

« L’ensemble de cuisines LG intègre les technologies innovantes et le design homogène que les consommateurs du monde entier attendent de la marque LG », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Ces élégants appareils encastrés offrent une solution de cuisson plus pratique et une meilleure vie culinaire pour tous, améliorant ainsi notre gamme de produits et consolidant notre position sur le marché européen ».

Les visiteurs du stand LG (Hall 18, Messe Berlin) à l’IFA 2023 du 1er au 5 septembre peuvent voir une gamme de différents produits du nouvel ensemble de cuisines encastrées, tous parfaitement intégrés dans deux cuisines conceptuelles sans faille dans l’exposition LG Cooking Studio

1 Les nouveaux appareils de cuisson portent une étiquette énergétique de la Commission européenne indiquant leur classe d’efficacité énergétique. Ces classes vont de A+++ à G pour les hottes et les fours. Pour les fours, ces classements sont basés sur leur efficacité énergétique. (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/cooking-appliances_en).

2 La Commission européenne a révisé ses normes de classification énergétique des appareils ménagers en mars 2021. Dans le cadre de cette révision, un nouveau système d’étiquetage énergétique pour les lave-vaisselle a été introduit, avec des notes allant de A à G au lieu de l’échelle précédente de A+++ à D. (https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/dishwashers_en).

3 Testé par le laboratoire interne de LG sur le cycle normal avec un verre transparent dans le modèle LG sans vapeur DFB415 et le modèle LG à vapeur (DFB325), conformément aux méthodes de test internes de LG.

4 Smart Diagnosis, service fourni via l’appli LG ThinQ, fournit un résultat de diagnostic si les utilisateurs rencontrent un problème, ainsi que des conseils d’utilisation.