« Les Algériens sont nés libres et le resteront », déclare Tebboune en Russie (SPIEF)

Au Forum économique international russe de Saint-Pétersbourg, où il était l’invité d’honneur, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré : « Les Algériens sont nés libres et le resteront », en réponse à une question sur d’éventuelles pressions visant à dissuader l’Algérie d’acheter des armes à la Russie.

Cette déclaration a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements dans la grande salle qui accueillait l’ouverture du Forum.

Pour rappel, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) est donc un événement majeur dans le domaine de l’économie et des affaires. Il a été créé en 1997 et, depuis 2006, il bénéficie du patronage et de la participation du Président de la Fédération de Russie. La 26ème édition du SPIEF se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Saint-Pétersbourg.

Algérie – Russie : le président Tebboune se réunit avec Poutine à Moscou

Jeudi, une cérémonie officielle a alors eu lieu au Palais du Kremlin à Moscou pour accueillir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Après les salutations, le président Tebboune et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont écouté les hymnes nationaux de leurs pays respectifs.

Dans le cadre de sa visite d’État en Fédération de Russie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu des discussions jeudi au Kremlin à Moscou avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Les délégations des deux pays étaient présentes lors de ces entretiens.

Il convient de noter que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé mardi 13 juin 2023 une visite d’État de trois jours en Fédération de Russie, à l’invitation de son homologue russe, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays amis.