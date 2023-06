Le mois de juin s’annonce pluvieux, un phénomène exceptionnel selon Cheikh Ferhat

Les pluies continueront de se produire dans les prochains jours, selon les prévisions du spécialiste de la météorologie et de l’environnement, ancien cadre à l’Office national de météorologie, Cheikh Farhat.

Les relevés préliminaires suggèrent que cette situation pourrait se prolonger tout au long du mois de juin en raison d’une dépression atmosphérique concentrée dans le pays. De fortes précipitations sont attendues vendredi et samedi.

Cheikh Farhat a indiqué que plusieurs régions du nord du pays ont déjà été touchées par des turbulences récemment, et cela pourrait se poursuivre au cours de ce mois. Il estime que des pluies sont probables, en particulier dans les régions du centre, à condition que des quantités importantes de pluie soient reçues d’ici la fin de la semaine.

| À LIRE AUSSI : Tebboune ordonne d’allouer 10 milliards de DA pour les sinistrés des inondations

Les quantités de pluie enregistrées jusqu’à présent ont contribué au remplissage des barrages, qui avaient connu une baisse de leur niveau en raison du manque de précipitations. Selon Cheikh Farhat, toute pluie est bénéfique et utile, car elle permet de remplir les réserves d’eau pour la consommation et l’irrigation.

Enfin, il souligne que cette situation est cyclique et naturelle, pouvant se reproduire tous les 50 à 100 ans. Il recommande de prendre des précautions, d’assurer l’entretien et le nettoyage des systèmes de drainage pour faire face aux quantités de pluie.

Des inondations engendrées par ces pluies dans plusieurs wilayas du pays

Les fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions ont entraîné des inondations, causant des perturbations importantes.

Les fleuves et cours d’eau ont débordé, submergeant les routes et certaines infrastructures.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, avait rassuré les citoyens sur les conséquences des récentes intempéries qui ont frappé plusieurs wilayas du pays. Malgré les dégâts causés par les fortes pluies, aucune perte humaine n’est à déplorer.

| À LIRE AUSSI : Inondations en Algérie : le bilan s’alourdit, un 3ème décès enregistré à Tissemsilt

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), Merad a souligné que les dégâts provoqués par les intempéries ont été limités grâce aux mesures prises par les autorités pour protéger les populations et atténuer les effets des précipitations torrentielles.

Néanmoins, certaines wilayas ont été plus durement touchées que d’autres. Selon le ministre, Tipaza et Tebessa figurent parmi les wilayas les plus affectées par ces intempéries. Les autorités locales ont été mobilisées pour apporter leur aide aux habitants et entreprendre les travaux de réparation nécessaires suite aux inondations.