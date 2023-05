Inondations en Algérie : le bilan s’alourdit, un 3ème décès enregistré à Tissemsilt

Les services de la protection civile sont intervenus ce dimanche, dans les zones de Theniet El Bel et El-Farsha à Tissemsilt en raison des conditions météorologiques changeantes.

Une alerte a été reçue signalant que des personnes étaient piégées à l’intérieur de deux véhicules suite à la montée des eaux. Malheureusement, une personne âgée de 73 ans a perdu la vie sur place, tandis que deux autres personnes ont été secourues avec succès.

Les deux personnes ont été immédiatement transportées à la clinique multiservices de la commune de Bordj El Emir Abdelkader afin de recevoir les premiers soins nécessaires.

Au cours des derniers jours et en raison de fortes précipitations, des inondations continuent de provoquer la fermeture de plusieurs routes nationales sur différentes wilayas du pays.

Les opérations visant à dégager les routes et à éliminer les déchets emportés par les torrents se poursuivent. Parallèlement, des discussions sont en cours sur les mesures à prendre pour réduire les effets de ces catastrophes naturelles.

Les services de la protection civile jouent un rôle essentiel dans la réponse aux situations d’urgence et dans la protection des vies humaines. Il est crucial de suivre les recommandations des autorités locales et de rester informé des conditions météorologiques et suivre les différents BMS afin de prévenir les accidents et de garantir la sécurité des citoyens.