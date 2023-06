Le bilan s’alourdit, les inondations font 6 nouveaux décès en Algérie

Le bilan s’alourdit pour les inondations en Algérie. En l’espace d’une semaine seulement, les services de protection civile ont enregistré plusieurs décès dans des régions différentes du pays. Les blessés, les disparus et les pertes matérielles, eux, ne se comptent plus, à une heure où la fin de cette dépression météorologique n’est pas encore certaine.

Et si c’est l’est du pays qui a été particulièrement touché par les inondations, l’ouest et le massif central n’y ont pas non plus échappé. Les dernières victimes retrouvées ont trouvé la mort à Saïda ainsi qu’à Laghouat.

Deux hommes meurent dans une voiture emportée par le courant à Laghouat

Ce samedi, un accident mortel en rapport avec les inondations a coûté la vie à deux personnes âgées à Oued Touil, près de la commune de Beidha, à Laghouat. Les deux individus étaient assis à bord d’un véhicule qui, emporté par les eaux, a fait un tonneau sur lui-même.

Selon les vidéos prises sur place et les propos des témoins, les deux victimes ont essayé de braver le courant en traversant un axe routier complètement submergé. La puissance des eaux a vite eu raison du moteur du véhicule, qui a succombé sous la pression exercée.

La voiture ainsi que ses deux occupants se retrouvent alors propulsés en avant par le courant, qui les malmènent dans tous les sens. Le cours d’eau fini par les projeter du haut d’une cote en amont, le véhicule fait un tonneau sur lui-même, tuant tous les occupants à bord.

Les éléments de la DGPC interviennent par la suite pour évacuer les corps, qui, après autopsie, se sont révélées être ceux de deux individus de sexe masculin. Les deux victimes, âgées de 51 et de 60 ans respectivement, meurent sur le coup.

4 personnes trouvent la mort à Saïda suite aux inondations

Plusieurs cas de figure similaires à celui de Laghouat sont survenus non loin de là, quelques heures avant et après les faits. Une jeune fille d’à peine 22 ans a ainsi perdu la vie dans les mêmes circonstances près de la commune de Touahria, à Saïda.

La brigade en charge de la DGPC est intervenue pour sortir le corps de la victime, restée dans son véhicule emporté par les eaux. La voiture, une Chevrolet Avéo, avait à son bord plusieurs autres passagers qui n’ont pas été retrouvés encore. Les recherches se poursuivent dans l’espoir de retrouver vivants le reste des passagers, portés disparus à ce jour.

3 autres corps ont par ailleurs été repêchés dans la même région aujourd’hui, dimanche, par les éléments de la protection civile. Le premier est celui d’un enfant de 12 ans, originaire d’Ouled Brahim La dépouille du petit a été retrouvée assez loin de là, du côté de la commune d’Aouf, dans la wilaya de Mascara.

Le corps d’un homme de 37 ans est ensuite découvert quelques heures après dans la commune d’Ouled Brahim, d’où il est originaire. La DPC de Saïda repêche finalement un 4ᵉ corps en ce début de journée, celui d’une jeune fille de 17 ans, échoué à « Hachad », non loin du village de Khrichfa.