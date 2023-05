Inondations en Algérie : « aucune perte humaine n’est à déplorer », ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a rassuré les citoyens sur les conséquences des dernières intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Malgré les dégâts causés par les eaux de pluie, le ministre a affirmé qu’aucune perte humaine n’était à déplorer.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), Merad a précisé que les dégâts causés par les intempéries ont été limités. Les autorités ont pu prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations et limiter les conséquences des pluies torrentielles.

Malgré tout, certaines wilayas ont été plus touchées que d’autres. Selon le ministre, Tipaza et Tebessa sont relativement les wilayas les plus touchées par ces intempéries. Les autorités locales ont été mobilisées pour venir en aide aux populations et réparer les dégâts causés par les eaux de pluie.

Merad évoque des mesures pour l’avenir

Face à ces intempéries, le ministre a rappelé l’importance de prendre des mesures pour éviter de tels dégâts à l’avenir. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures pour résister aux pluies torrentielles et de prévoir des systèmes d’alerte pour protéger les populations.

Au-delà des mesures techniques, le ministre a également rappelé l’importance de sensibiliser la population à la prévention des risques naturels. Il a souligné que chaque citoyen doit être conscient des dangers liés aux intempéries et des mesures à prendre pour se protéger.