L’armée met la main sur 21 trafiquants et une grande quantité de cannabis en provenance du Maroc

Au cours de la période allant du 16 au 22 août 2023, les forces de l’Armée Nationale Populaire ont démontré leur détermination à lutter contre le trafic de drogue et la contrebande, en réussissant une série d’opérations fructueuses.

Vingt-et-un trafiquants de drogue ont été appréhendés, et des tentatives d’introduire 3 quintaux et 12 kg de cannabis à travers les frontières avec le Maroc ont été contrecarrées efficacement.

Trafic de drogue : l’armée déjoue les plans de 21 trafiquants et saisi une importante quantité de cannabis

Selon un communiqué du Ministère de la Défense Nationale, en plus de ces succès, les unités de l’armée ont saisi pas moins de 45 858 comprimés hallucinogènes au cours de la même période, renforçant leur impact dans la lutte contre le trafic de substances illicites.

À LIRE AUSSI : 19 trafiquants de drogue arrêtés par les éléments de l’armée nationale

Dans le contexte de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, huit individus soupçonnés de soutenir des groupes terroristes ont également été arrêtés au cours de la même période. Les opérations distinctes menées à travers le territoire national ont conduit à la saisie d’armes et de munitions, dont des mitrailleuses de type Kalachnikov.

Les régions du Sud, notamment d’El Oued et de Tamanrasset ont également été le théâtre d’actions décisives. Les éléments de la Gendarmerie Nationale ont réussi à contrecarrer les plans d’un réseau de trafic de stupéfiants qui avait en sa possession près de 500 000 comprimés psychotropes de type « Prégabaline » récemment.

Un père dénonce son fils narcotrafiquant et le livre aux autorités

Dans un contexte similaire, mais plus rocambolesque, les services de la Gendarmerie de Khemis el Khechena ont été surpris par la venue d’un père désemparé venu livrer son fils à la justice. Le jeune homme est un trafiquant de drogue notoire qui recèle des capsules de psychotropes aux habitants de la localité.

Dans un acte courageux et non sans force, le père s’est rendu jusqu’au poste de la gendarmerie le plus proche et a livré des informations compromettantes au sujet de son fils.

À LIRE AUSSI : Un père de famille dénonce son propre fils, narcotrafiquant, et le livre à la gendarmerie

Les éléments de la GN ont ensuite procédé à l’arrestation du concerné et à la saisie du stock de stupéfiants qui était en sa possession.

« Suite à cette intervention, les services de la gendarmerie de Khmis el Khechna ont saisi 1138 capsules. Cette quantité a été cachée dans un sac appartenant au-dit trafiquant. Cela nous a été confirmé par son père qui n’a pas hésité à dénoncer son fils en nous apportant le sac dans lequel ce dernier cachait ces psychotropes. » explique un responsable de la GN.