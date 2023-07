19 trafiquants de drogue arrêtés par les éléments de l’armée nationale

Des éléments de l’armée algérienne ont réalisé des opérations conjointes qui ont conduit à l’arrestation de 19 trafiquants de drogue et à la détection d’une tentative de faire passer 164 kilogrammes de kif traité à travers la frontière avec le Maroc, en plus de la saisie de 422 259 comprimés hallucinogènes.

Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, un détachement de l’armée a découvert un fusil d’assaut Kalachnikov et des munitions lors d’une patrouille de reconnaissance à Amenas, et un individu soutenant les groupes terroristes a été arrêté lors d’une autre opération distincte.

Dans les régions de Tamanrasset, In Guezzam et In Amenas, les détachements de l’armée ont appréhendé 300 personnes et saisi 17 véhicules, 137 groupes électrogènes, 80 marteaux, 4 détecteurs de métaux, ainsi que 7,5 tonnes d’un mélange de minerai d’or et de pierres, ainsi que des explosifs, du matériel de détonation et des équipements utilisés dans des opérations illégales de prospection d’or.

Des individus arrêtés

Par ailleurs, lors d’opérations distinctes à travers tout le territoire national, 6 individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, 81 710 unités de boissons diverses et 6 quintaux de tabac ont été saisis.

Les gardes-frontières, en coordination avec la gendarmerie et les douanes algériennes, ont également déjoué des tentatives de contrebande de carburant, estimées à 13 474 litres, à Tamanrasset, Tébessa, Souk Ahras et El Tarf.

Par ailleurs, les garde-côtes ont contrecarré des tentatives d’immigration clandestine le long des côtes algériennes et ont secouru 131 personnes se trouvant à bord d’embarcations traditionnelles, tandis que 291 clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés sur le territoire algérien.