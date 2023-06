L’Algérien Yasser Triki rafle la médaille d’or en triple saut au Challenger Überflieger d’Allemagne

Le champion algérien, Triki Mohamed Taher Yasser, a remporté hier une nouvelle victoire à l’internationale. Fort de plusieurs victoires déjà, l’athlète avait subi quelques complications les années précédentes qui l’ont ainsi empêché de continuer son palmarès glorieux à l’étranger.

Aujourd’hui et plus déterminé que jamais, Yasser Mohamed Triki revient sur la scène internationale et remporte la médaille d’or d’un championnat de renommée mondiale en Allemagne.

L’athlète algérien Yasser Triki remporte la médaille d’or du triple saut en Allemagne

Ce dimanche, la médaille d’or de la compétition mondiale de sports de force – Challenger Überflieger en Allemagne a été décernée à l’athlète algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki. Une victoire méritée pour le jeune sportif de 26 ans à peine, se distinguant des autres compétiteurs avec un impressionnant saut de 17 mètres et 06 centimètres.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a pas manqué d’applaudir le champion algérien. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, l’organisme félicite l’athlète pour sa victoire en décrochant l’or lors de la compétition en Allemagne.

Yasser Mohamed Triki, retour sur le parcours d’un champion

Yasser nait dans une famille d’origine constantinoise le 24 mars 1997, il est élevé au Texas, aux USA, où il effectue ses études supérieures. Très tôt, Yasser est immergé dans le monde des compétitions sportives et commence à participer à des rencontres de haut niveau. En 2015, il est sacré 3ᵉ au saut en longueur aux Championnats d’Afrique Juniors d’Adis Abeba.

Il se distingue ensuite à Radès en 2017, où il décroche 2 médailles d’or pour l’Algérie aux Championnats Panarabes (saut en longueur et triple saut). Il décroche ensuite la 5ᵉ place aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Yasser continue ainsi à enchainer les victoires année après année, jusqu’à 2022, où il est stoppé net dans sa course à la victoire par un souci de santé. Blessé à la dernière minute, Triki est contraint de déclarer forfait au Championnat du monde d’athlétisme organisé aux USA.