Inondations en Algérie : la GN signale une dizaine de routes bloquées

La dépression météorologique continue de s’abattre sur l’Algérie, causant de nombreux dégâts sur son passage. Le pays a connu une saison froide particulièrement sèche cette année, si bien que les agriculteurs locaux eurent désespéré de voir leurs cultures pousser. Mais c’était sans compter les averses torrentielles qui allaient arroser le pays quelques semaines plus tard.

La quantité de précipitation est telle que la Gendarmerie Nationale a publié régulièrement des alertes rouges sur l’état de la circulation. La dernière en date concerne plusieurs tronçons routiers du pays, complètement bloqués par les eaux et inaccessibles aux automobilistes.

La GN publie la liste des routes coupées par les inondations

Suite à l’intensification des pluies dans les régions est et nord-est du pays ces derniers jours, plusieurs routes nationales et régionales ont été bloquées par les flots non évacués. À cet effet, la Gendarmerie Nationale a publié un listing des tronçons concernés dans plusieurs wilayas différentes. Voici les axes bloqués par les inondations ce 14 juin :

Rocade reliant la RN 05 et la RN 100 en allant vers Mechta el Guentra (MILA) ;

RW 03 reliant Chelghoum Laid à Talaghma (Mila) ;

RN 05 entre Ouad el Othmania et Oued Sekan (Mila) ;

RN 05 entre Tajnant et Bir Elarch (Mila) ;

RN 100 au niveau de la commune d’El Mechira (Mila) ;

RN 100 entre Ain Kercha et Ain Fakroun ( Oum el Bouaghi ) ;

RN 102 de la commune de Tamlouka (Guelma) ;

RN 80 au niveau de la commune de Bir Bouhouch ( Souk Ahras ).



À LIRE AUSSI : Le bilan s’alourdit, les inondations font 6 nouveaux décès en Algérie

Circulation plus lente sur plusieurs autres routes du pays

Plusieurs autres axes routiers souffrent d’une circulation plus lente à cause de la vase formée par la pluie. La chaussée devenue glissante, la GN appelle à la prudence au volant en empruntant ces routes.

À LIRE AUSSI : Inondations en Algérie : plusieurs routes coupées à la circulation

L’autoroute est-ouest est notamment touchée sur son tronçon reliant Mila à Sétif (Tajnant- Bir Elarch) spécifiquement. La vigilance est également de mise au niveau de la RW 10 reliant Khenchela et Batna et de la RW 15 à Batna.