Inondations en Algérie : plusieurs routes coupées à la circulation

Bulletin spécial de l’Office National de la Météorologie ce matin. Plusieurs routes nationales sont ou seront bloquées aujourd’hui en raison d’inondations provoquées par des pluies torrentielles. La Gendarmerie Nationale appelle à la prudence et à éviter les axes touchés par le déferlement des pluies. Un listing des wilayas touchées a été publié sur la page dédiée à la sécurité routière de la GN, « Tariki ».

Pluies torrentielles en Algérie : plusieurs wilayas en zone rouge ce 25 mai

De fortes pluies sont attendues dans toutes les régions est du pays ce jeudi, a annoncé l’ONM dans un bulletin spécial ce matin. Des averses orageuses, avec risque de chute de grêlons, risquent ainsi de s’abattre sur plusieurs wilayas différentes. Selon les prévisions météo, les zones les plus touchées seront :

Tipaza,

Alger,

Blida,

Boumerdès,

Tizi Ouzou ,

Le nord de Bouira et de Médea ,

Bord Bouarreridj ,

Sétif,

Mila,

Constantine,

Guelma,

Béjaia sud,

Jijel sud,

Skikda sud,

Annaba sud,

Taref ,

Souk Ahras ,

Oum Elbouaghi ,

Batna,

Khenchela,

Tébessa.

Le volume de précipitation anticipé variera entre 20 et 40 mm, et pourra atteindre les 50 mm dans certaines zones. Les pluies et les inondations ont d’ors et déjà causé plusieurs accidents et blocages sur les routes de la capitale (Ouled Fayet, Zeralda, Rouiba..) de Blida ( Meftah) et sur l’autoroute est-ouest (Oued Errkham).

Les précipitations risquant fortement d’altérer la fluidité de la circulation au courant de la journée, l’alerte météo est prolongée jusqu’à 16h pour les 7 premières wilayas citées, et 22h pour le reste.