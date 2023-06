Initiative nationale de Bengrina et 60 personnalités pour répondre aux aspirations des Algériens

30 partis politiques, organisations et personnalités nationales ont annoncé hier, le dimanche 4 juin 2023, depuis le siège du Mouvement El-Bina, l’initiative nationale visant à renforcer la cohésion et garantir l’avenir de l’Algérie face aux menaces et risques qui ciblent sa sécurité, ses institutions, son unité et son territoire. Cette initiative fait suite à l’appel politique lancé par le président du parti, Abdelkader Begrina, lors de sa dernière conférence.

Le communiqué de l’initiative, signé par les partis politiques, les organisations et les personnalités, souligne que son lancement survient en même temps que l’augmentation des risques qui entourent l’Algérie sur le plan régional et international, les défis qui touchent sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté et la cohésion de son tissu social, ainsi que les campagnes visant à ternir son image.

Selon les initiateurs de cette initiative, elle constitue un « cadre commun de consultation, de dialogue, de coordination et de coopération », appelant » les partenaires de la scène nationale, sans exception, des partis politiques, des organisations, des syndicats et des composantes de la société civile, des élites et des références sociales, à se rallier à l’initiative et à travailler ensemble pour en réaliser les objectifs, construire ses étapes et enrichir son terrain de propositions et d’idées pour atteindre ses objectifs ».

Le communiqué de l’initiative résume ses objectifs comme suit: « s’acquitter des devoirs nationaux envers le renforcement de la solidarité nationale, la consolidation de la front intérieur et la défense des intérêts suprêmes de la nation algérienne, la vigilance collective face à ces menaces ».

De plus, ils ont annoncé la tenue d’une conférence dédiée à l’ »initiative nationale pour renforcer la cohésion et assurer l’avenir », qui coïncide avec le recouvrement de l’indépendance nationale et la fête de la jeunesse, dans les semaines à venir, mais dont la date sera définie ultérieurement.

Qui a signé cette déclaration ?

En outre, il est à noter que parmi les partis politiques ayant pris part à cette initiative figurent le mouvement El-Bina, le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le front El Moustakbal, la Voix du peuple, le parti El Karama, le Rassemblement de l’espoir algérien (TAJ), l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS).

Mais aussi des organisations, l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), l’union nationale des paysans algériens (UNPA) l’organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), l’organisation nationale des moudjahidine (ONM), les scouts musulmans algériens(SMA), l’organisation nationale de la protection des consommateurs (APOCE), la confédération générale des entrepreneurs algériens (CGEA), la confédération algérienne du patronat et de la citoyenneté (CAPC) et le club économique.

Les syndicats aussi ont aussi signé cette initiative, comme le syndicat national indépendant des personnels de l’administration publique (SNAPAP), l’union générale des commerçants et artisans (UGCAA), le syndicat des pharmaciens et l’association des vétérinaires algériens.

On retrouve aussi la coordination générale des zawiyas et l’ordre Qadiriyya kantiya en Algérie, et le califat général des zawiyas Tijania.

Pour conclure, l’union des étudiants algériens libres, le forum national de la jeunesse algérienne, l’organisation Algéro-française des droits et libertés, l’observatoire pour la vigilance des droits de l’homme et l’union des écrivains algériens, ont aussi signé cette déclaration.