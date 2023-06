Il avait accompagné de grands noms du Rai, le trompettiste Djaffar Bensetti n’est plus

Décès de Djaffar Bensetti, le trompettiste algérien qui a marqué l’histoire de la musique. Ce jeudi 8 juin 2023, la nouvelle du décès de Djaffar Bensetti, le célèbre trompettiste algérien, a ébranlé la communauté musicale du monde entier.

Il est décédé à l’âge de 61 ans à Paris, des suites d’une maladie grave. Il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de trompette au monde et a marqué l’histoire de la musique avec son talent exceptionnel.

Djaffar Bensetti, est né en décembre 1962 à Oran, a commencé à jouer de la trompette en écoutant le légendaire musicien algérien Messaoud Bellemou. Il a ensuite choisi de se lancer dans une carrière musicale en rejoignant l’orchestre de Mohamed Belarbi. Il a appris la musique auprès de l’enseignant espagnol Filiberto Serna, installé à Oran.

De plus, il a rapidement acquis une renommée internationale en jouant de la trompette dans les albums de nombreux chanteurs algériens tels que Cheb Khaled, Mami, Sahraoui, Fadila et Rachid Taha. Il a également participé à de nombreux festivals à travers le monde et a accompagné des chanteurs algériens lors de tournées internationales.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofiane Saidi (@sofianesaidiofficiel)

Djaffar Bensetti, ce trompettiste algérien qui a su acquérir une renommée internationale

Djaffar Bensetti était un musicien d’exception. Il a maîtrisé l’art de la trompette, un instrument qui n’est pas facile à jouer. Il a apporté une touche unique à chaque chanson qu’il a jouée, grâce à son talent et à son expérience. Il a également été le seul Algérien parmi plus de 60 musiciens du monde entier à jouer de la trompette dans l’album « 123 Soleil ».

Il a également joué dans le chant collectif de la chanson de la Coupe du monde de football en 1998 avec Messaoud Bellemou. Il a également participé à de nombreux albums de chanteurs étrangers tels que Mark Mullin. Et a également participé à de nombreux festivals à travers le monde et accompagné des chanteurs algériens dans des stages internationaux.

Enfin, le trompettiste Djaffar Bensetti était fier de posséder une trompette incrustée de pierres précieuses, fabriquée spécialement pour lui par un artisan italien de plus de 90 ans.