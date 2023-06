Hommage rendu à Tebboune par la famille des arts et de la culture

Un hommage a été rendu au Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie de remise du Prix du Président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi aujourd’hui, le jeudi 8 juin 2023.

Donc, cet événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités de la culture et des arts du pays. Les grandes figures du cinéma et du théâtre, Fatma Hlilou et Sid Ahmed Agoumi, ont remis une toile contemporaine du célèbre artiste algérien Hamza Bounoua, explorant l’esthétique de la calligraphie arabe, en signe de reconnaissance et d’appréciation pour les efforts du Président en faveur de la promotion de la culture et des arts dans le pays.

Le Centre international des conférences (CIC) Abdellatif-Rahal a été le cadre de cette cérémonie solennelle. Les hautes personnalités de l’État, les membres du gouvernement, ainsi que les figures artistiques et culturelles ont assisté à l’événement.

La grande famille de la culture et des arts leur gratitude à Tebboune

En effet, c’était une occasion propice pour la grande famille de la culture et des arts de témoigner leur gratitude et leur reconnaissance pour les efforts déployés par le président Tebboune en faveur de la promotion et du développement de la culture et des arts dans le pays. Cet hommage était également un témoignage de l’importance de l’art et de la culture dans la société algérienne.

La toile de Hamza Bounoua remise lors de la cérémonie est une œuvre contemporaine qui explore l’esthétique de la calligraphie arabe. Elle témoigne de la richesse du patrimoine culturel et artistique algérien et de l’importance de la calligraphie dans la culture arabe. Cette œuvre est un symbole de l’engagement du Président en faveur de la promotion de la culture et de l’art.

A LIRE AUSSI : Tebboune remet les distinctions aux lauréats du Prix Ali Maâchi pour les jeunes créateurs