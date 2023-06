Tebboune remet les distinctions aux lauréats du Prix Ali Maâchi pour les jeunes créateurs

A l’occasion de la journée nationale de l’artiste en Algérie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside la cérémonie de remise du Prix du Président de la République pour les jeunes créateurs « Ali Maâchi », au Centre international des conventions (CIC) à Alger.

Lors de cette cérémonie Abdelmadjid Tebboune, a remis les distinctions aux lauréats du Prix du Président de la République pour les jeunes créateurs Ali Maâchi, à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste.

Cette cérémonie se déroule en présence de hauts responsables de l’Etat, de membres du gouvernement, et de nombreuses figures artistiques et culturelles.

Depuis 1997, l’Algérie célèbre la Journée nationale de l’artiste tous les 8 juin. Cette journée est une occasion de célébrer les artistes, les créateurs et la culture algérienne. Elle commémore également l’exécution barbare de l’artiste Ali Maâchi par les forces coloniales en 1958.

Cette année encore, l’Algérie met à l’honneur ses ambassadeurs de la culture, mais aussi ses jeunes créateurs lors de la grande cérémonie de remise du Prix du Président de la République des jeunes créateurs, Ali-Maâchi. Ce prix, créé en 2006, récompense les meilleures œuvres littéraires, poétiques, plastiques, cinématographiques, musicales, théâtrales ou chorégraphiques proposées par de jeunes talents.

Quel est le but principal du Prix Ali-Maâchi pour l’artiste algérien ?

Le Prix Ali-Maâchi a pour ambition d’encourager et d’accompagner les jeunes talents dans leur parcours artistique. En plus d’une récompense financière, il aide les lauréats à concrétiser, produire ou publier leurs œuvres primées. Il est donc un véritable tremplin pour les jeunes créateurs algériens. Il leur permet de se faire connaître et de développer leur carrière artistique.

La Journée nationale de l’artiste et le Prix Ali-Maâchi sont des événements importants pour la promotion de la culture algérienne. Ils permettent de mettre en avant les artistes et les créateurs du pays, mais aussi de faire découvrir la richesse de la culture algérienne au public.

En récompensant les jeunes talents, le Prix Ali-Maâchi encourage également la créativité et l’innovation dans les différents domaines artistiques. Il contribue ainsi à enrichir la culture algérienne et à la faire rayonner à l’international.