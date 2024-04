Guendouz estime que l’Algérie peut atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde

Mahmoud Guendouz parle des objectifs assignés à Vladimir Petkovic avec l’équipe d’Algérie. Il estime que le nouveau sélectionneur national jouit de tous les moyens pour atteindre au moins les quarts de finale de la Coupe du monde-2026.

Mahmoud Guendouz est connu pour ses déclarations controversées. Après s’être éclipsé pendant plusieurs mois, il a accordé une interview pour « Le Soir d’Algérie ». Après avoir parlé de plusieurs sujets concernant le football national, il a été interrogé sur le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Ce dernier, et comme tout le monde le sait, aura pour mission de qualifier les Verts pour la Coupe du mondial. Mais selon l’ancien défenseur international, le technicien bosniaque jouit de tous les moyens pour atteindre au moins les quarts de finale du Mondial américain.

« On lui assigne l’objectif de qualifier l’EN à la prochaine Coupe du monde. De mon temps, en 82 et 86, il n’y avait que deux représentants du continent africain à la phase finale de la Coupe du monde. Pour se qualifier, il fallait batailler très dur pour parvenir à représenter le continent africain », dira-t-il

Et d’ajouter : « En 2026, ils seront dix. Cela veut dire que la qualif’ est plus facile aujourd’hui pour 2026. Par conséquent, moi, je dis que l’objectif de Petkovic, ce n’est pas d’aller en Coupe du monde, mais d’atteindre au moins les quarts de finale. Voilà, un objectif raisonnable compte tenu que le Maroc a ouvert la voie en atteignant les demi-finales ».

Guendouz appelle au rajeunissement de l’EN

En parlant de l’équipe d’Algérie, Mahmoud Guendouz appelle au rajeunissement de l’effectif.

« Au lieu de rajeunir, on a fait appel à Slimani et maintenant Brahimi qui ont largement dépassé la trentaine (…) Slimani signe des contrats de six mois et ne joue que quelques matchs », estime-t-il.

Si Guendouz est pour le rajeunissement de la sélection nationale, c’est aussi vu la situation de certains cadres. « Il y a un Mandi qui est remplaçant à Villarreal depuis deux saisons. C’est l’EN qui le maintient en forme. Et que dire de Bensebaïni qui est aussi une doublure à Dortmund. Atal manque de compétition et Belaïli évolue dans un championnat faible qui ne produit pas de grands joueurs de niveau international », a-t-il ajouté.