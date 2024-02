Son transfert avorté à l’Inter Milan, Mahrez, Bennacer… Slimani se confie

Islam Slimani a accordé une interview au site du journaliste italien, Fabrizio Di Marzio. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie revient sur son transfert avorté à l’Inter Milan en 2020. Il parle de ses coéquipiers en sélection, Riyad Mahrez et Ismael Bennacer.

Après une courte expérience en championnat brésilien, Islam Slimani est revenu en Europe par la grande porte lors du dernier mercato hivernal. En effet, il a opté pour le club belge KV Mechelen pour rebondir. Hier, il a effectué son baptême du feu avec sa nouvelle équipe, à l’occasion du match face à Genk, en Jupiler Pro League. À l’issue du match, il a accordé une interview au site du journaliste italien, Fabrizio Di Marzio.

L’attaquant des Verts revient, pour la première fois, sur son transfert avorté à l’Inter Milan en 2020. Convoité par l’entraineur à l’époque, Antonio Conte, pour remplacer l’attaquant belge Romelu Lukaku. Faute de temps, son transfert était tombé à l’eau à la dernière minute.

« Quand j’étais à Monaco en 2020, j’étais à un pas de signer à l’Inter. Antonio Conte voulait que je remplace Lukaku qui était blessé, mais c’était le 31 janvier et il n’y avait plus le temps. C’est dommage, j’aurais aimé porter le maillot de ce grand club. Peut-être un jour, qui sait. À 35 ans, je suis encore jeune (rires, ndlr) ». A-t-il confié.

Départ de Mahrez en Arabie Saoudite : quel était le conseil de Slimani ?

L’été passé, Riyad Mahrez avait quitté Manchester City pour aller tenter une nouvelle expérience en Arabie Saoudite. « SuperSlim » révèle qu’il a encouragé son ex-coéquipier à Leicester de rejoindre Al-Ahli Saudi.

« J’ai été le premier à lui dire de partir. Il a une carrière exceptionnelle derrière lui, il a tout gagné. 32 ans, c’était le bon moment pour aller en Arabie Saoudite ». Révèle-t-il.

Que pense Slimani de Bennacer ?

Enfin, le meilleur buteur de la sélection nationale parle d’Ismael Bennacer. Il n’a pas tari d’éloge sur son coéquipier en sélection.

« Je connais Bennacer depuis 2017 et je peux dire qu’il mérite d’être là. Déjà quand il avait 17-18 ans, on remarquait immédiatement qu’il avait beaucoup de qualité, mais la blessure qu’il a subie en dernier Le printemps l’a retenu. Avant, il était considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde , mais je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort, car il est encore jeune ».