Equipe d’Algérie : quand Guendouz dézingue Belmadi

L’ancien défenseur de l’équipe nationale d’Algérie, Mahmoud Guendouz, s’illustre par une déclaration fracassante. Il dévalorise le sacre des Verts en coupe d’Afrique des nations 2019 ainsi que le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Il y a trois ans, la sélection nationale avait procuré de la joie de tous les Algériens. Elle avait remporté la coupe d’Afrique des nations en Egypte après 29 ans de disette. Si tout le monde est unanime à dire que la bande à Djamel Belmadi avait dominé le tournoi, ce n’est pas le cas pour Mahmoud Guendouz. Réputé pour ses déclarations controversées, il dévalorise le sacre de Mahrez et consorts.

« Croyez-vous que la sélection nationale avait du bon niveau lors de la CAN-2019 ? Le sélectionneur national n’avait jamais donné des analyses techniques. On avait plutôt vu du populisme et les emblèmes. Et pour preuve, depuis 2019, on n’a vu aucune amélioration de notre équipe nationale ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à nos confrères d’Ennahar.

« Belmadi n’est pas un « Sahabi » »

Poursuivant sa déclaration, l’ancien défenseur de l’équipe nationale d’Algérie dézingue le sélectionneur national Djamel Belmadi. Pour lui, c’est juste un entraineur qui a échoué à mener les Verts à remporter la CAN-2021 et se qualifier pour le prochain Mondial qatari.

« Qu’est ce qu’on attend d’un peuple qui qualifie Belmadi pour un « Sahabi » ? Pour moi, c’est juste un entraineur qui est payé pour sa fonction. C’est un être humain, il peut avoir raison, comme il peut avoir tort. Je ne veux pas rentrer en conflit avec lui, mais il a échoué lors de la CAN-2021 et pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Maintenant si on veut prolonger son contrat pour 100 ans, qu’on le fasse, ce n’est pas mon problème. Moi, je ne donne que mon avis sur le plan technique ». A-t-il ajouté.

Il faut dire que la sortie médiatique de Mahmoud Guendouz a suscité une grande réaction des internautes. Nombreux sont ceux qui ne sont pas d’accord avec lui et on jugé ses déclarations exagérées.