En visite à New York, le MAE Attaf reçoit une invitation pour se rendre au Canada

Lors de sa visite de travail à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Selon un communiqué du ministère, les discussions entre les deux ministres ont porté sur divers sujets régionaux, notamment les résultats du Sommet arabe de Djeddah et les évolutions au Sahel et au Sahara.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives d’un soutien international accru au Mali ainsi que les efforts de l’Algérie visant à faciliter la reprise du processus de mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali. La crise au Soudan a également été abordée.

La ministre canadienne a aussi invité son homologue algérien à effectuer une visite au Canada afin de poursuivre le dialogue politique et d’explorer les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.

Attaf en mission à New York

Ahmed Attaf s’est rendu au siège des Nations unies à New York pour participer aux préparatifs des élections visant à renouveler les membres non permanents du Conseil de sécurité, qui auront lieu le 6 juin prochain.

L’Algérie est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Sa candidature a été approuvée par l’Union africaine, la Ligue des États arabes et l’Organisation de la coopération islamique, et bénéficie également du soutien de nombreux pays amis.

Au cours de sa visite, le ministre Attaf aura plusieurs réunions avec des représentants des États membres des Nations unies, ainsi qu’avec le secrétaire général et d’autres hauts fonctionnaires de l’organisation internationale.

Ces rencontres permettront de discuter des objectifs et des priorités que l’Algérie souhaite réaliser lors de son mandat au Conseil de sécurité, et de mobiliser un soutien accru en vue de l’élection du 6 juin.